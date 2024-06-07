https://ria.ru/20240607/belgiya-1951308056.html
СМИ: расходы Бельгии на топливо вырастут из-за отказа от российского урана
СМИ: расходы Бельгии на топливо вырастут из-за отказа от российского урана - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: расходы Бельгии на топливо вырастут из-за отказа от российского урана
Бельгия отказалась от использования урана российского происхождения на своих АЭС и уже нашла альтернативных поставщиков на Западе, однако теперь закупки топлива РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:00
2024-06-07T13:00
2024-06-07T13:00
бельгия
брюссель
россия
александр де кроо
engie
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Бельгия отказалась от использования урана российского происхождения на своих АЭС и уже нашла альтернативных поставщиков на Западе, однако теперь закупки топлива у новых поставщиков увеличат расходы королевства на эти цели в два раза, сообщает бельгийское издание Echo со ссылкой на представителя энергетической компании Engie Хеллен Смитс, а также на компанию Synatom, которая обеспечивает топливо для бельгийских атомных станций. "Мы смогли обеспечить объемы, необходимые для продления работы двух объектов на десять лет, у западных поставщиков, диверсифицировав поставки", - сказала изданию Смитс. При этом она не стала уточнять, о поставщиках из каких стран идет речь. При этом в обеспечивающей бельгийские АЭС топливом компании Synatom заявили, что переговоры с новыми поставщиками о поставках проходили тяжело и привели к росту издержек на закупку сырья и его обработку в два раза. По информации издания, ранее порядка 40% урана, используемого на бельгийских АЭС, имело российское происхождение. Бельгия изначально планировала закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено. В конце 2023 года правительство Бельгии и оператор атомных станций компания Engie подписали окончательное соглашение о пролонгации до 2035 года работы двух реакторов на двух атомных электростанциях в стране - "Дуль 4" и "Тианж 3". Как ранее заявлял премьер страны Александр де Кроо, это необходимо, чтобы "страна была уверена в наличии достаточного количества электроэнергии в условиях нестабильной геополитической обстановки". В мае этого года министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратенван заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. Против такого запрета выступила Венгрия.
https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html
https://ria.ru/20240419/almazy-1940939911.html
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бельгия, брюссель, россия, александр де кроо, engie
Бельгия, Брюссель, Россия, Александр де Кроо, ENGIE
СМИ: расходы Бельгии на топливо вырастут из-за отказа от российского урана
Echo: расходы Бельгии на топливо вырастут вдвое из-за отказа от урана из РФ
БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Бельгия отказалась от использования урана российского происхождения на своих АЭС и уже нашла альтернативных поставщиков на Западе, однако теперь закупки топлива у новых поставщиков увеличат расходы королевства на эти цели в два раза, сообщает бельгийское издание Echo со ссылкой на представителя энергетической компании Engie Хеллен Смитс, а также на компанию Synatom, которая обеспечивает топливо для бельгийских атомных станций.
"Мы смогли обеспечить объемы, необходимые для продления работы двух объектов на десять лет, у западных поставщиков, диверсифицировав поставки", - сказала изданию Смитс. При этом она не стала уточнять, о поставщиках из каких стран идет речь.
При этом в обеспечивающей бельгийские АЭС топливом компании Synatom заявили, что переговоры с новыми поставщиками о поставках проходили тяжело и привели к росту издержек на закупку сырья и его обработку в два раза.
По информации издания, ранее порядка 40% урана, используемого на бельгийских АЭС, имело российское происхождение.
Бельгия изначально планировала закрыть все свои атомные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе решение было пересмотрено.
В конце 2023 года правительство Бельгии и оператор атомных станций компания Engie подписали окончательное соглашение о пролонгации до 2035 года работы двух реакторов на двух атомных электростанциях в стране - "Дуль 4" и "Тианж 3".
Как ранее заявлял премьер страны Александр де Кроо
, это необходимо, чтобы "страна была уверена в наличии достаточного количества электроэнергии в условиях нестабильной геополитической обстановки".
В мае этого года министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратенван заявила, что Брюссель
на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России
. Против такого запрета выступила Венгрия
.