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Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/bayden-1951364776.html
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - РИА Новости, 07.06.2024
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:44
2024-06-07T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Ранее американские власти направили 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей. "Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали его принятию. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Байден извинился перед Зеленским за проблемы с принятием проекта помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи.
Ранее американские власти направили 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.
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"Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN.
Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали его принятию. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
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