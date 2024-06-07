https://ria.ru/20240607/bayden-1951364776.html

Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - РИА Новости, 07.06.2024

Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:44

2024-06-07T14:44

2024-06-07T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942114532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee2d1d747ce4e55df7baa790b8106e0.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Ранее американские власти направили 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей. "Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали его принятию. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша