https://ria.ru/20240607/bayden-1951351846.html
Байден в намного худшей форме, чем Трамп, считает американский журналист
Байден в намного худшей форме, чем Трамп, считает американский журналист - РИА Новости, 07.06.2024
Байден в намного худшей форме, чем Трамп, считает американский журналист
Нынешний президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, для участия в выборах и второго... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Нынешний президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, для участия в выборах и второго срока на посту, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл, принимающий участие в ПМЭФ. "Не думаю, что это очень хорошо (возможный второй срок Байдена – ред.). Явно намного хуже, чем Трамп. Будет ли он заменен (Мишель) Обамой? Не знаю. Надо посмотреть", - сказал Хинкл, принявший участие в сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" В кругах демократов негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на супругу бывшего главы США Барака Обамы Мишель. Однако в ее офисе заявили, что она не будет выдвигаться в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября этого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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в мире, сша, россия, джо байден, дональд трамп, джексон хинкл
ПМЭФ-2024, В мире, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Джексон Хинкл
Байден в намного худшей форме, чем Трамп, считает американский журналист
Журналист Хинкл: Байден находится в гораздо хуже физической форме, чем Трамп