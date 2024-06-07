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СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину - РИА Новости, 07.06.2024
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09:12 07.06.2024 (обновлено: 10:02 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/bayden-1951216544.html
СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину
СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину
Президент США Джо Байден не согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона отправить западных инструкторов на Украину, пишет газета... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:12
2024-06-07T10:02
в мире
украина
франция
сша
джо байден
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона отправить западных инструкторов на Украину, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с беседой. "Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал (это предложение. — Прим. ред.)", — уточнили в материале. По данным издания, президент США выразил обеспокоенность возможными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в зону, где они могут оказаться на линии огня. Байден указал, что такой шаг может привести к эскалации конфликта, сообщили собеседники газеты. Отмечается, что при разговоре лидеры двух государств не приняли никакого решения. Накануне Макрон заявил о намерении обучить 4,5 тысячи украинских солдат. Он добавил, что, по его мнению, обучение украинских солдат на территории Франции не станет "фактором эскалации". Агрессивная риторика ПарижаПрезидент Франции сделал уже несколько резонансных высказываний на тему конфликта на Украине. Так, по его словам, Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Политик утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.В прошлый вторник он заявил, что Киеву нужно разрешить поражать объекты на территории России, откуда проводят атаки российские военные. При этом Макрон не считает это эскалацией.Кроме того, как писала газета Le Monde, французский президент хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней".В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html
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в мире, украина, франция, сша, джо байден, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, США, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Politico: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

© AFP 2024 / MIGUEL MEDINAПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AFP 2024 / MIGUEL MEDINA
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона отправить западных инструкторов на Украину, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с беседой.
«
"Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал (это предложение. — Прим. ред.)", — уточнили в материале.
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По данным издания, президент США выразил обеспокоенность возможными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в зону, где они могут оказаться на линии огня. Байден указал, что такой шаг может привести к эскалации конфликта, сообщили собеседники газеты.
Отмечается, что при разговоре лидеры двух государств не приняли никакого решения.
Накануне Макрон заявил о намерении обучить 4,5 тысячи украинских солдат. Он добавил, что, по его мнению, обучение украинских солдат на территории Франции не станет "фактором эскалации".
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Агрессивная риторика Парижа

Президент Франции сделал уже несколько резонансных высказываний на тему конфликта на Украине. Так, по его словам, Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Политик утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.
В прошлый вторник он заявил, что Киеву нужно разрешить поражать объекты на территории России, откуда проводят атаки российские военные. При этом Макрон не считает это эскалацией.
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Кроме того, как писала газета Le Monde, французский президент хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней".
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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В миреУкраинаФранцияСШАДжо БайденЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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