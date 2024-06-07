https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

Байден предупредил элиту о скором падении американской империи

Байден предупредил элиту о скором падении американской империи - РИА Новости, 07.06.2024

Байден предупредил элиту о скором падении американской империи

Старость — время честности. Достигнув преклонных лет, люди подчас брезгуют условностями и "рубят правду-матку", невзирая на последствия. Президент США Джо... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:00

2024-06-07T08:00

2024-06-07T14:48

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Старость — время честности. Достигнув преклонных лет, люди подчас брезгуют условностями и "рубят правду-матку", невзирая на последствия. Президент США Джо Байден стал именно таким человеком."Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", — заявил глава американского государства.Запомним его слова, раз он просит. Хотя и не знаем, где на Балканах "фактическая граница России". Будем надеяться, она начинается как минимум в Черногории и идет через Сербию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Молдавию, — все это не совсем чужие для нас места.Впрочем, Байден сейчас не в том состоянии, чтобы требовать от него географической точности. В главном-то он прав: поражение западной коалиции на Украине приведет к обрушению влияния США в Старом Свете. В этом случае Европа больше не сможет отрицать того, что Вашингтон втянул ее в авантюру, подставил под удар и поссорил в могучим восточным соседом, а все сливки с войны снял для себя и оборонных предприятий Америки.Однако президент США считает, что разрушения Pax Americana можно избежать, если переизбрать его президентом еще на четыре года. Тогда он "не позволит пасть НАТО" и "определит будущее Европы на долгое время вперед".Короче говоря, спасти американскую империю в Европе возможно только в том случае, если оставить на главном посту США 82-летнего старика, который периодически путает сестру с женой, Украину с Ираном, лево с право, а пустоту с партнерами по переговорам. Это уже не похоже на правду, но Байден верит в то, что говорит.Все, что сказано, было сказано им в интервью журналу Time и предназначалось для особой аудитории — западных элит и "мирового правительства", которое не существует, но действует, будучи воплощено в людях типа Джорджа Сороса или Руперта Мердока. Такие, как они, заинтересованы в существовании НАТО и других формах контроля за Европой, а среднестатистический избиратель США вообще не понимает, зачем Америке нужна Польша и что такого страшного случится, если она вдруг "уйдет".Большой материал с Байденом на обложке — попытка подтвердить, что он осознает величину проигрываемых США ставок. Он хочет внушить функционерам глобализма веру в то, что он не сонный дедушка, а зубастый империалист, циничный стратег и все тот же Байден, который десятилетиями работал в конгрессе над расширением влияния США.Пускай глава государства плохо держится на ногах и во время торжественной церемонии в Нормандии безуспешно пытался найти под своей пятой точкой несуществующий стул. Зато он понимает, что Вашингтон уступает место главного модератора мировых конфликтов своему главному конкуренту — Китаю, наиболее вероятному посреднику при будущих переговорах о судьбе Украины, которому уже удалось запустить процесс урегулирования между Ираном и Саудовской Аравией, непримиримыми цивилизационными врагами.Еще один сигнал "мировой жабе", который шлет Байден, касается сдерживания самого Китая: то, что потеря Тайваня, в свою очередь, станет катастрофой для политики Вашингтона в Азии, Байден тоже понимает. Поэтому военнослужащие США могут быть "привлечены" в случае "вторжения" на остров армии КНР. Поэтому же, считает Байден, нельзя допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа, в пользу которого в американские выборы хочет вмешаться Пекин.На самом деле именно Трамп начал конфликт с Китаем, тогда как Байден годами слыл лучшим другом пекинской верхушки в Вашингтоне и подозревался республиканцами в получении взяток от лоббистов КНР. Возможно, именно поэтому для него так важно выглядеть врагом и Китаю тоже — настолько, что он даже не беспокоится о последствиях своих слов.Неважно, что китайцы от недвусмысленной угрозы разозлятся. Неважно, что европейцы, чье будущее Байден отписал решать только себе, обидятся. Важно, чтобы генералы американской империи не списывали своего нынешнего главнокомандующего из-за его внешней дряхлости. Не будет Байдена — хана империи.Он прав в том, что глобалистам в случае возвращения Трампа не поздоровится, ведь они сделали себя его личными врагами и адресатами мести. Более того, обещая "сделать Америку снова великой", эксцентричный миллиардер как будто не понимает, что прошлое величие ушло безвозвратно, уступив место многополярному миру. Одновременно мир группируется по блокам, а Трамп в блоки не верит — он верит в самодостаточность США и в их способность на единоличный диктат.Для империи это, конечно, беда. А беда Байдена в том, что, выкладывая карты на стол, он не может скрыть предательского дрожания рук.В ходе интервью он опять все путал. Президента России перепутал с председателем Китая и с кем-то из советского руководства, поскольку заявил, что знаком с Путиным 40 лет. Канцлера ФРГ Олафа Шольца перепутал с Ангелой Меркель, назвав его также "Шульцем". Байден занизил объемы помощи США Украине и население Африки (сразу в полтора раза). Забыл, когда в последний раз разговаривал с премьером Израиля и где находится директор его ЦРУ. Озвучил ложную информацию об оборонных расходах Японии, но это ему можно и простить: не бог весть какое важное знание для президента США. Диагноз и без того ясен: Time даже понадобился отдельный материал с исправлением фактических ошибок президента.Пусть Байден осознает, что Pax Americana рискует обрушиться, а Трамп — не осознает, он вряд ли сможет хоть что-то с этим поделать: молодость не возвращается.Возможно, идеальный вариант для американской империи — заменить ноябрьские выборы на сдачу двумя основными кандидатами, белым и рыжим, упрощенных нормативов ГТО и теста на когнитивные способности. Кто из них лучше справится, тот лучше и безопаснее как главнокомандующий ядерной державой. Информация стопроцентная.

https://ria.ru/20240607/signal-1951203935.html

https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html

https://ria.ru/20240607/deklaratsiya-1951190360.html

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аналитика, сша, китай, украина, джо байден, дональд трамп, джордж сорос, нато, центральное разведывательное управление (цру)