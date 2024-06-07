Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951206280.html
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости на ПМЭФ, что запустить Запорожскую АЭС можно после окончания специальной военной операции, до РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:14
2024-06-07T07:14
пмэф-2024
в мире
россия
запорожская область
киев
евгений балицкий
владимир путин
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости на ПМЭФ, что запустить Запорожскую АЭС можно после окончания специальной военной операции, до этого никаких гарантий, что украинские войска не будут обстреливать ядерный объект, нет. "Возможность работы таких объектов, на мой взгляд, может быть только после подписания мира, после окончания войны. Потому что, если сейчас запустить станцию, учитывая их (киевского режима – ред.) позицию, они будут продолжать ее обстрелять и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", - сказал Балицкий агентству. По его словам, сейчас противник выбивает периферию атомной станции, нанося удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html
https://ria.ru/20231230/zaes-1919127687.html
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, киев, евгений балицкий, владимир путин, запорожская аэс
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС

Балицкий: запустить Запорожскую АЭС можно после окончания спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости на ПМЭФ, что запустить Запорожскую АЭС можно после окончания специальной военной операции, до этого никаких гарантий, что украинские войска не будут обстреливать ядерный объект, нет.
"Возможность работы таких объектов, на мой взгляд, может быть только после подписания мира, после окончания войны. Потому что, если сейчас запустить станцию, учитывая их (киевского режима – ред.) позицию, они будут продолжать ее обстрелять и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", - сказал Балицкий агентству.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Сальдо объяснил, сколько займет наполнение Каховского водохранилища
Вчера, 06:32
По его словам, сейчас противник выбивает периферию атомной станции, нанося удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие
30 декабря 2023, 15:03
 
ПМЭФ-2024В миреРоссияЗапорожская областьКиевЕвгений БалицкийВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала