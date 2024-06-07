Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС
Балицкий: запустить Запорожскую АЭС можно после окончания спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости на ПМЭФ, что запустить Запорожскую АЭС можно после окончания специальной военной операции, до этого никаких гарантий, что украинские войска не будут обстреливать ядерный объект, нет.
"Возможность работы таких объектов, на мой взгляд, может быть только после подписания мира, после окончания войны. Потому что, если сейчас запустить станцию, учитывая их (киевского режима – ред.) позицию, они будут продолжать ее обстрелять и за 300 километров, и за 500 километров. Это для них не проблема", - сказал Балицкий агентству.
По его словам, сейчас противник выбивает периферию атомной станции, нанося удары по трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие
30 декабря 2023, 15:03