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Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 07.06.2024 (обновлено: 05:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951200762.html
Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий
Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024
Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий
Коллективный Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:10
2024-06-07T05:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Коллективный Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Могу сказать, что "красные линии" давно все перейдены. Это все разговоры для тех, кто любит пообщаться на эту тему. Никаких "красных линий" уже давно нет", - сказал Балицкий агентству. По его словам, ракеты, поставляемые ВСУ западными странами, уже наводятся и летят по территории России. "Ракеты западные запускаются конкретно западными специалистами, поэтому бьют они уже давно по территории России… В общем-то, "красные линии" перейдены, это все "разговоры в пользу бедных", - сказал губернатор. По его словам, Запад с самого начала занял позицию, что будет использовать все имеющиеся ресурсы в противостоянии с Россией. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/deputat-1950551231.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, В мире
Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий

Балицкий: Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Коллективный Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Могу сказать, что "красные линии" давно все перейдены. Это все разговоры для тех, кто любит пообщаться на эту тему. Никаких "красных линий" уже давно нет", - сказал Балицкий агентству.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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По его словам, ракеты, поставляемые ВСУ западными странами, уже наводятся и летят по территории России.
"Ракеты западные запускаются конкретно западными специалистами, поэтому бьют они уже давно по территории России… В общем-то, "красные линии" перейдены, это все "разговоры в пользу бедных", - сказал губернатор.
По его словам, Запад с самого начала занял позицию, что будет использовать все имеющиеся ресурсы в противостоянии с Россией.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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