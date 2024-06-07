https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951200762.html

Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий

Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024

Запад уже давно перешел "красные линии", заявил Балицкий

Коллективный Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:10

2024-06-07T05:10

2024-06-07T05:41

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ae7a6ebd4c6b18fa68a4e9b56f7c3806.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Коллективный Запад давно перешел "красные линии" в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Могу сказать, что "красные линии" давно все перейдены. Это все разговоры для тех, кто любит пообщаться на эту тему. Никаких "красных линий" уже давно нет", - сказал Балицкий агентству. По его словам, ракеты, поставляемые ВСУ западными странами, уже наводятся и летят по территории России. "Ракеты западные запускаются конкретно западными специалистами, поэтому бьют они уже давно по территории России… В общем-то, "красные линии" перейдены, это все "разговоры в пользу бедных", - сказал губернатор. По его словам, Запад с самого начала занял позицию, что будет использовать все имеющиеся ресурсы в противостоянии с Россией. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/deputat-1950551231.html

https://ria.ru/20231220/plennye-1916850098.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире