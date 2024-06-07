Рейтинг@Mail.ru
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 07.06.2024 (обновлено: 05:28 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951195983.html
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий
Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:12
2024-06-07T05:28
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_690e2157c15f3c8e90fc767408bcc101.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Информация (о насильственной мобилизации – Прим. Ред.), конечно же, такая есть у нас, и мы фиксируем это и посредством оперативной разведки, и по нашим агентурным каналам… В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие", — сказал глава региона. По его словам, киевский режим выбирает в первую очередь мужское население на подконтрольных ему восточных землях."Это делается с самого начала цинично Западом. Они в первую очередь выбирали именно военнослужащих с востока для того, чтобы русские убивали русских, а поберечь надо так называемых "свидомых" украинцев, которые находятся на западе страны, так они более лояльны к полякам, немцам, они готовы прислуживать. Лозунг Запада до последнего украинца или украинки, он абсолютно реализуется в первую очередь на востоке, а потом они доберутся и до запада", — сказал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b6e4e2e9e97aa471083686b931724ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий

Балицкий: Киев устроил насильственную мобилизацию мужского населения в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Информация (о насильственной мобилизации – Прим. Ред.), конечно же, такая есть у нас, и мы фиксируем это и посредством оперативной разведки, и по нашим агентурным каналам… В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие", — сказал глава региона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов
15 мая, 09:15
По его словам, киевский режим выбирает в первую очередь мужское население на подконтрольных ему восточных землях.
"Это делается с самого начала цинично Западом. Они в первую очередь выбирали именно военнослужащих с востока для того, чтобы русские убивали русских, а поберечь надо так называемых "свидомых" украинцев, которые находятся на западе страны, так они более лояльны к полякам, немцам, они готовы прислуживать. Лозунг Запада до последнего украинца или украинки, он абсолютно реализуется в первую очередь на востоке, а потом они доберутся и до запада", — сказал Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной
8 декабря 2023, 23:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала