https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951195983.html
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий - РИА Новости, 07.06.2024
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий
Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:12
2024-06-07T03:12
2024-06-07T05:28
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Информация (о насильственной мобилизации – Прим. Ред.), конечно же, такая есть у нас, и мы фиксируем это и посредством оперативной разведки, и по нашим агентурным каналам… В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие", — сказал глава региона. По его словам, киевский режим выбирает в первую очередь мужское население на подконтрольных ему восточных землях."Это делается с самого начала цинично Западом. Они в первую очередь выбирали именно военнослужащих с востока для того, чтобы русские убивали русских, а поберечь надо так называемых "свидомых" украинцев, которые находятся на западе страны, так они более лояльны к полякам, немцам, они готовы прислуживать. Лозунг Запада до последнего украинца или украинки, он абсолютно реализуется в первую очередь на востоке, а потом они доберутся и до запада", — сказал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
Киев устроил в Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил Балицкий
Балицкий: Киев устроил насильственную мобилизацию мужского населения в Запорожье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим устроил в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье насильственную мобилизацию мужского населения, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Информация (о насильственной мобилизации – Прим. Ред.), конечно же, такая есть у нас, и мы фиксируем это и посредством оперативной разведки, и по нашим агентурным каналам… В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие", — сказал глава региона.
По его словам, киевский режим выбирает в первую очередь мужское население на подконтрольных ему восточных землях.
"Это делается с самого начала цинично Западом. Они в первую очередь выбирали именно военнослужащих с востока для того, чтобы русские убивали русских, а поберечь надо так называемых "свидомых" украинцев, которые находятся на западе страны, так они более лояльны к полякам, немцам, они готовы прислуживать. Лозунг Запада до последнего украинца или украинки, он абсолютно реализуется в первую очередь на востоке, а потом они доберутся и до запада", — сказал Балицкий.
Запорожская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.