https://ria.ru/20240607/avtovaz-1951318030.html
В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов
В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов - РИА Новости, 07.06.2024
В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов
Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:19
2024-06-07T13:19
2024-06-07T13:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Да, деньги на программу льготного автокредитования заканчиваются. Сейчас коллеги из банков - я встречался с ними на полях форума, со многими банками - сверили часы. И все они говорят, что буквально на этой неделе эта программа полностью исчерпает себя", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ. Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231102/avtokreditovanie-1907054612.html
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экономика, дальний восток, россия, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Дальний Восток, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов
Глава "АвтоВАЗа" Соколов: средства на льготный автокредит исчерпаны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
«
"Да, деньги на программу льготного автокредитования заканчиваются. Сейчас коллеги из банков - я встречался с ними на полях форума, со многими банками - сверили часы. И все они говорят, что буквально на этой неделе эта программа полностью исчерпает себя", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ.
Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%).
В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.