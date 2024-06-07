https://ria.ru/20240607/avtovaz-1951318030.html

В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов

В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов - РИА Новости, 07.06.2024

В "АвтоВАЗе" оценили состояние программы льготных автокредитов

Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:19

2024-06-07T13:19

2024-06-07T13:22

пмэф-2024

экономика

дальний восток

россия

максим соколов

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Да, деньги на программу льготного автокредитования заканчиваются. Сейчас коллеги из банков - я встречался с ними на полях форума, со многими банками - сверили часы. И все они говорят, что буквально на этой неделе эта программа полностью исчерпает себя", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ. Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231102/avtokreditovanie-1907054612.html

https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

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экономика, дальний восток, россия, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)