https://ria.ru/20240607/avtomobili-1951495837.html

Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО

Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 07.06.2024

Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО

Автомобиль УАЗ и "Ниву" передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:31

2024-06-07T18:31

2024-06-07T18:31

надежные люди

новгородская область

боровичи

ульяновский автомобильный завод (уаз)

гуманитарная помощь

благотворительность

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Автомобиль УАЗ и "Ниву" передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что вернулся из десятой поездки, доставив автомобили вместе с гуманитарной помощью в зону СВО. В сборе груза участвовали жители из Пестовского и Хвойнинского округов, города Боровичи. Они перечисляли деньги и приносили посылки. Благодаря собранным средствам удалось купить "Ниву". "В состав груза входил автомобиль УАЗ, в буквальном смысле собранный из металлолома. Был и автомобиль "Нива", с ним также проводили некоторые манипуляции. Эта машина ушла в очень серьезное подразделение штурмовиков. Спасибо отцу Алексею за то, что освятил весь груз для ребят, включая автомобили, а прихожанам церкви за предоставленный дизельный генератор. Ваш генератор будет помогать ребятам в полевом госпитале вблизи Бахмута",- рассказал Виноградов. Кроме того, жители передали маскировочные сети, супы быстрого приготовления. Местный фермер передал четыре тонны картофеля, газовые плиты и коробки со сладостями. Предприниматели обеспечили запчастями, стройматериалами, генератором, покрышками, передали "зиловский" прицеп, медикаменты и пластиковые ведра для хранения продуктов. Финансовую помощь также оказала тепловая компания "Новгородская".

https://ria.ru/20230926/pomosch-1898677904.html

новгородская область

боровичи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, боровичи, ульяновский автомобильный завод (уаз), гуманитарная помощь, благотворительность