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Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 07.06.2024
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18:31 07.06.2024
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Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО
Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 07.06.2024
Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО
Автомобиль УАЗ и "Ниву" передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:31
2024-06-07T18:31
надежные люди
новгородская область
боровичи
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гуманитарная помощь
благотворительность
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Автомобиль УАЗ и "Ниву" передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что вернулся из десятой поездки, доставив автомобили вместе с гуманитарной помощью в зону СВО. В сборе груза участвовали жители из Пестовского и Хвойнинского округов, города Боровичи. Они перечисляли деньги и приносили посылки. Благодаря собранным средствам удалось купить "Ниву". "В состав груза входил автомобиль УАЗ, в буквальном смысле собранный из металлолома. Был и автомобиль "Нива", с ним также проводили некоторые манипуляции. Эта машина ушла в очень серьезное подразделение штурмовиков. Спасибо отцу Алексею за то, что освятил весь груз для ребят, включая автомобили, а прихожанам церкви за предоставленный дизельный генератор. Ваш генератор будет помогать ребятам в полевом госпитале вблизи Бахмута",- рассказал Виноградов. Кроме того, жители передали маскировочные сети, супы быстрого приготовления. Местный фермер передал четыре тонны картофеля, газовые плиты и коробки со сладостями. Предприниматели обеспечили запчастями, стройматериалами, генератором, покрышками, передали "зиловский" прицеп, медикаменты и пластиковые ведра для хранения продуктов. Финансовую помощь также оказала тепловая компания "Новгородская".
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новгородская область, боровичи, ульяновский автомобильный завод (уаз), гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Новгородская область, Боровичи, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Гуманитарная помощь, Благотворительность

Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО

© Фото : Денис Виноградов/ВКонтактеДва автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО
Два автомобиля передали жители Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Денис Виноградов/ВКонтакте
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Автомобиль УАЗ и "Ниву" передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что вернулся из десятой поездки, доставив автомобили вместе с гуманитарной помощью в зону СВО. В сборе груза участвовали жители из Пестовского и Хвойнинского округов, города Боровичи. Они перечисляли деньги и приносили посылки. Благодаря собранным средствам удалось купить "Ниву".
"В состав груза входил автомобиль УАЗ, в буквальном смысле собранный из металлолома. Был и автомобиль "Нива", с ним также проводили некоторые манипуляции. Эта машина ушла в очень серьезное подразделение штурмовиков. Спасибо отцу Алексею за то, что освятил весь груз для ребят, включая автомобили, а прихожанам церкви за предоставленный дизельный генератор. Ваш генератор будет помогать ребятам в полевом госпитале вблизи Бахмута",- рассказал Виноградов.
Кроме того, жители передали маскировочные сети, супы быстрого приготовления. Местный фермер передал четыре тонны картофеля, газовые плиты и коробки со сладостями. Предприниматели обеспечили запчастями, стройматериалами, генератором, покрышками, передали "зиловский" прицеп, медикаменты и пластиковые ведра для хранения продуктов. Финансовую помощь также оказала тепловая компания "Новгородская".
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Надежные людиНовгородская областьБоровичиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Гуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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