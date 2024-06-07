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Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию элитных авто, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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11:57 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/avto-1951280690.html
Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию элитных авто, пишут СМИ
Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию элитных авто, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию элитных авто, пишут СМИ
Германия и Франция выступают против усилий Евросоюза по ограничению ввоза в РФ товаров люксового сегмента, в частности автомобилей, через Белоруссию, пишет... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:57
2024-06-07T11:57
россия
париж
белоруссия
владимир путин
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германия и Франция выступают против усилий Евросоюза по ограничению ввоза в РФ товаров люксового сегмента, в частности автомобилей, через Белоруссию, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС. "Германия выступает против усилий европейского союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента, в частности роскошным автомобилям, поступать в Россию через Белоруссию", - говорится в материале издания. По словам трех собеседников газеты, Франция также не поддерживает введение Евросоюзом ограничений на этом направлении. По словам французского дипломата, Париж выступает за "жесткие санкции в отношении стран, обходящих санкции", однако основное внимание должно быть сосредоточено на "товарах, которые служат военным усилиям России". Немецкий дипломат также отметил, что Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, однако считает, что особое внимание нужно уделять товарам, которые имеют отношение к военным действиям РФ. "Если мы принимаем слабые меры в отношении Белоруссии, зная, что товары поступают в Москву через Минск, это немного смешно", - заявил газете один из дипломатов. По данным издания, позиция Берлина и Парижа привела к тому, что в ЕС рассматривают возможность отделить от 14-го пакета санкций против России аналогичные рестрикции против Белоруссии, чтобы успеть заключить соглашение к саммиту "Большой семерки", который состоится в Италии 13-15 июня. "Это позволило бы ЕС продвинуться вперед во введении крупных санкций на газ, отложив на потом борьбу по поводу санкций против Белоруссии", - поясняет издание. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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россия, париж, белоруссия, владимир путин, евросоюз, экономика
Россия, Париж, Белоруссия, Владимир Путин, Евросоюз, Экономика
Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию элитных авто, пишут СМИ

Politico: Берлин и Париж не хотят запрещать ввоз в Россию люксовых авто

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль BMW в автосалоне в Москве
Автомобиль BMW в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль BMW в автосалоне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германия и Франция выступают против усилий Евросоюза по ограничению ввоза в РФ товаров люксового сегмента, в частности автомобилей, через Белоруссию, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС.
"Германия выступает против усилий европейского союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента, в частности роскошным автомобилям, поступать в Россию через Белоруссию", - говорится в материале издания. По словам трех собеседников газеты, Франция также не поддерживает введение Евросоюзом ограничений на этом направлении.
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По словам французского дипломата, Париж выступает за "жесткие санкции в отношении стран, обходящих санкции", однако основное внимание должно быть сосредоточено на "товарах, которые служат военным усилиям России". Немецкий дипломат также отметил, что Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, однако считает, что особое внимание нужно уделять товарам, которые имеют отношение к военным действиям РФ.
"Если мы принимаем слабые меры в отношении Белоруссии, зная, что товары поступают в Москву через Минск, это немного смешно", - заявил газете один из дипломатов.
По данным издания, позиция Берлина и Парижа привела к тому, что в ЕС рассматривают возможность отделить от 14-го пакета санкций против России аналогичные рестрикции против Белоруссии, чтобы успеть заключить соглашение к саммиту "Большой семерки", который состоится в Италии 13-15 июня.
"Это позволило бы ЕС продвинуться вперед во введении крупных санкций на газ, отложив на потом борьбу по поводу санкций против Белоруссии", - поясняет издание.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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РоссияПарижБелоруссияВладимир ПутинЕвросоюзЭкономика
 
 
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