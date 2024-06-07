https://ria.ru/20240607/avstriya-1951485187.html

Австрия не планирует высылать украинцев призывного возраста, пишут СМИ

Австрия не планирует высылать украинцев призывного возраста, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

Австрия не планирует высылать украинцев призывного возраста, пишут СМИ

Австрия не планирует высылать украинцев призывного возраста, поскольку следуя действующему законодательству, таких оснований нет, сообщила австрийская газета... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:06

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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Австрия не планирует высылать украинцев призывного возраста, поскольку следуя действующему законодательству, таких оснований нет, сообщила австрийская газета der Standard со ссылкой на данные МВД республики. "Ситуация с экстрадицией в настоящее время такова, что согласно действующему законодательству невозможно отправить украинских мужчин, пригодных к военной службе, из Австрии на Украину", - приводит газета комментарий из австрийского МВД. Аналогичный ответ газете дала и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА, нем. SPÖ). "Украинцы в Австрии являются перемещенными лицами в соответствии с законодательством ЕС и австрийским законодательством. Есть правовые основания для их законного проживания, но нет никаких оснований для их высылки", - отметили представители СДПА. Издание уточняет, что согласно данным Евростата и опросам Статистического управления Австрии, с января текущего года в республике находилось от 13 700 до 14 500 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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Кирилл Волков

в мире, австрия, евросоюз, украина