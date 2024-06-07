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Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма - РИА Новости, 07.06.2024
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15:37 07.06.2024 (обновлено: 15:41 07.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951396362.html
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма - РИА Новости, 07.06.2024
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма
Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:37
2024-06-07T15:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении около 15.00 мск двух двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров."7 июня около 15.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма

Минобороны: авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении около 15.00 мск двух двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров.
"7 июня около 15.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
31 мая, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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