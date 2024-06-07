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Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма - РИА Новости, 07.06.2024
Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма
Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:37
2024-06-07T15:37
2024-06-07T15:41
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении около 15.00 мск двух двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров."7 июня около 15.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма
Минобороны: авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму