https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951396362.html

Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма

Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма - РИА Новости, 07.06.2024

Авиация уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший в сторону Крыма

Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:37

2024-06-07T15:37

2024-06-07T15:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Авиация Черноморского флота уничтожила ещё один двигавшийся в сторону Крыма украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении около 15.00 мск двух двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров."7 июня около 15.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии