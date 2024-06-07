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ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС - РИА Новости, 07.06.2024
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06:11 07.06.2024 (обновлено: 06:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951203307.html
ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС
ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС - РИА Новости, 07.06.2024
ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС
Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:11
2024-06-07T06:42
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщается в Telegram-канале Минобороны."В ходе совместного учения группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Армии экипажи самолетов Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении. Отмечается, что российские и сирийские лётчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали одиночные и групповые авиаудары по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне. "В совместных маневрах были задействованы истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 ВКС России и фронтовые бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии", - добавляется в сообщении.
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россия, сирия, воздушно-космические силы россии, сирийская арабская армия, су-35, су-34, су-24
Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Сирийская арабская армия, Су-35, Су-34, Су-24
ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС

Самолеты ВКС России и ВВС САР провели патрулирование и отработали авиаудары

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
"В ходе совместного учения группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Армии экипажи самолетов Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские и сирийские лётчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали одиночные и групповые авиаудары по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.
"В совместных маневрах были задействованы истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 ВКС России и фронтовые бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии", - добавляется в сообщении.
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РоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииСирийская арабская армияСу-35Су-34Су-24
 
 
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