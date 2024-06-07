https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951203307.html

ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС

ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС - РИА Новости, 07.06.2024

ВКС России отработали авиаудары с сирийскими ВВС

Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:11

2024-06-07T06:11

2024-06-07T06:42

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщается в Telegram-канале Минобороны."В ходе совместного учения группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Армии экипажи самолетов Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении. Отмечается, что российские и сирийские лётчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали одиночные и групповые авиаудары по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне. "В совместных маневрах были задействованы истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 ВКС России и фронтовые бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии", - добавляется в сообщении.

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россия, сирия, воздушно-космические силы россии, сирийская арабская армия, су-35, су-34, су-24