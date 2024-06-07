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В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 07.06.2024 (обновлено: 22:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ataka-1951552947.html
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля
Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:12
2024-06-07T22:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель - у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия ... Второй автомобиль атакован дроном в районе села Петровка Белгородского района. Пострадавших нет", - написал Гладков.Он уточнил, что обе машины полностью сгорели.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля, есть пострадавший

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель - у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия ... Второй автомобиль атакован дроном в районе села Петровка Белгородского района. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Он уточнил, что обе машины полностью сгорели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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