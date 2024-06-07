https://ria.ru/20240607/ataka-1951552947.html
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля
Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:12
2024-06-07T22:12
2024-06-07T22:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель - у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия ... Второй автомобиль атакован дроном в районе села Петровка Белгородского района. Пострадавших нет", - написал Гладков.Он уточнил, что обе машины полностью сгорели.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля, есть пострадавший