https://ria.ru/20240607/ataka-1951552947.html

В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля

В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгородской области украинские дроны атаковали два автомобиля

Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:12

2024-06-07T22:12

2024-06-07T22:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два автомобиля подверглись атаке украинских военных с помощью дронов в Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель - у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия ... Второй автомобиль атакован дроном в районе села Петровка Белгородского района. Пострадавших нет", - написал Гладков.Он уточнил, что обе машины полностью сгорели.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

белгородская область

белгородский район

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Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район