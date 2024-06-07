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В Белгородской области при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 07.06.2024
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11:18 07.06.2024 (обновлено: 11:24 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ataka-1951260551.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб человек
В Белгородской области при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгородской области при атаке дрона погиб человек
Женщина погибла, еще два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:18
2024-06-07T11:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар. Дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа автомобиль. В момент атаки в нем находилась семья из трех человек - супруги и их дочь. Случилось самое страшное - погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков.Он добавил, что у пострадавшего мужчины множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки."Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240606/bespilotniki-1951186862.html
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона погиб человек

В Белгородской области при атаке дрона погиб человек, еще двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар. Дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа автомобиль. В момент атаки в нем находилась семья из трех человек - супруги и их дочь. Случилось самое страшное - погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков.
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Он добавил, что у пострадавшего мужчины множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки.
"Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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