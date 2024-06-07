https://ria.ru/20240607/ataka-1951260551.html

В Белгородской области при атаке дрона погиб человек

В Белгородской области при атаке дрона погиб человек - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгородской области при атаке дрона погиб человек

Женщина погибла, еще два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:18

2024-06-07T11:18

2024-06-07T11:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар. Дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа автомобиль. В момент атаки в нем находилась семья из трех человек - супруги и их дочь. Случилось самое страшное - погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков.Он добавил, что у пострадавшего мужчины множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки."Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20240606/bespilotniki-1951186862.html

https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия