https://ria.ru/20240607/artamonov-1951486474.html

Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024

Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024 - РИА Новости, 07.06.2024

Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024

Благодаря соглашениям, заключенным Липецкой областью в рамках ПМЭФ- 2024 с компаниями "Зерновые терминалы" и "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:08

2024-06-07T18:08

2024-06-07T18:08

липецкая область

липецкая область

задонский район

игорь артамонов

пмэф

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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Благодаря соглашениям, заключенным Липецкой областью в рамках ПМЭФ- 2024 с компаниями "Зерновые терминалы" и "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт", в развитие сельского хозяйства региона будет инвестировано более 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в рамках соглашения, заключенного с компанией "Зерновые терминалы", в Задонском районе Липецкой области будет построен элеваторный комплекс на 30 тысяч тонн единовременного хранения, также будет создано не менее 30 новых рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на второй квартал 2025 года. Размер инвестиций составит 619 миллионов рублей. "Наши аграрии постоянно наращивают производство сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. На этом фоне строительство новых мощностей для складирования и хранения зерна очень своевременно", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что компания "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт" инвестирует 1,1 миллиарда рублей в строительство селекционно-семеноводческого центра в Хлевенском районе Липецкой области, который будет заниматься производством семян: сортов сои мощностью 10 тысяч тонн в год, сортов рапса мощностью 7 тысяч тонн в год, сортов гороха мощностью 4 тысячи тонн в год. Также планируется производство гибридов подсолнечника. Объем инвестиций – 1,1 миллиарда рублей. Будет создано не менее 50 новых рабочих мест. "Производство собственных семян в современных экономических реалиях актуально для нашего региона, который отличается развитым сельским хозяйством. К тому же мы увеличиваем площади под соей и рапсом. Эти культуры одни из наиболее перспективных сегодня", – подчеркнул Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951134462.html

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задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, задонский район, игорь артамонов, пмэф