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Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024 - РИА Новости, 07.06.2024
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Липецкая область
 
18:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/artamonov-1951486474.html
Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024
Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024 - РИА Новости, 07.06.2024
Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024
Благодаря соглашениям, заключенным Липецкой областью в рамках ПМЭФ- 2024 с компаниями "Зерновые терминалы" и "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:08
2024-06-07T18:08
липецкая область
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
пмэф
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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Благодаря соглашениям, заключенным Липецкой областью в рамках ПМЭФ- 2024 с компаниями "Зерновые терминалы" и "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт", в развитие сельского хозяйства региона будет инвестировано более 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в рамках соглашения, заключенного с компанией "Зерновые терминалы", в Задонском районе Липецкой области будет построен элеваторный комплекс на 30 тысяч тонн единовременного хранения, также будет создано не менее 30 новых рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на второй квартал 2025 года. Размер инвестиций составит 619 миллионов рублей. "Наши аграрии постоянно наращивают производство сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. На этом фоне строительство новых мощностей для складирования и хранения зерна очень своевременно", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что компания "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт" инвестирует 1,1 миллиарда рублей в строительство селекционно-семеноводческого центра в Хлевенском районе Липецкой области, который будет заниматься производством семян: сортов сои мощностью 10 тысяч тонн в год, сортов рапса мощностью 7 тысяч тонн в год, сортов гороха мощностью 4 тысячи тонн в год. Также планируется производство гибридов подсолнечника. Объем инвестиций – 1,1 миллиарда рублей. Будет создано не менее 50 новых рабочих мест. "Производство собственных семян в современных экономических реалиях актуально для нашего региона, который отличается развитым сельским хозяйством. К тому же мы увеличиваем площади под соей и рапсом. Эти культуры одни из наиболее перспективных сегодня", – подчеркнул Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951134462.html
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липецкая область, задонский район, игорь артамонов, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов, ПМЭФ

Сельскохозяйственные соглашения подписала Липецкая область на ПМЭФ - 2024

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Благодаря соглашениям, заключенным Липецкой областью в рамках ПМЭФ- 2024 с компаниями "Зерновые терминалы" и "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт", в развитие сельского хозяйства региона будет инвестировано более 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в рамках соглашения, заключенного с компанией "Зерновые терминалы", в Задонском районе Липецкой области будет построен элеваторный комплекс на 30 тысяч тонн единовременного хранения, также будет создано не менее 30 новых рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на второй квартал 2025 года. Размер инвестиций составит 619 миллионов рублей.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
5 июня, 13:10
"Наши аграрии постоянно наращивают производство сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. На этом фоне строительство новых мощностей для складирования и хранения зерна очень своевременно", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что компания "Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт" инвестирует 1,1 миллиарда рублей в строительство селекционно-семеноводческого центра в Хлевенском районе Липецкой области, который будет заниматься производством семян: сортов сои мощностью 10 тысяч тонн в год, сортов рапса мощностью 7 тысяч тонн в год, сортов гороха мощностью 4 тысячи тонн в год. Также планируется производство гибридов подсолнечника. Объем инвестиций – 1,1 миллиарда рублей. Будет создано не менее 50 новых рабочих мест.
"Производство собственных семян в современных экономических реалиях актуально для нашего региона, который отличается развитым сельским хозяйством. К тому же мы увеличиваем площади под соей и рапсом. Эти культуры одни из наиболее перспективных сегодня", – подчеркнул Артамонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества
6 июня, 19:22
 
Липецкая областьЛипецкая областьЗадонский районИгорь АртамоновПМЭФ
 
 
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