https://ria.ru/20240607/arse-1951413714.html

В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой

В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой - РИА Новости, 07.06.2024

В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой

В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:12

2024-06-07T16:12

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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического суверенитета, заявил президент страны Луис Арсе."Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарной сессии ПМЭФС 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/nikaragua-1951373387.html

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боливия, брикс, луис арсе, бразилия, россия