В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой
Арсе: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического суверенитета, заявил президент страны Луис Арсе.
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"Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарной сессии ПМЭФ
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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