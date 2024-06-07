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В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:12 07.06.2024 (обновлено: 17:30 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/arse-1951413714.html
В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой
В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой - РИА Новости, 07.06.2024
В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой
В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:12
2024-06-07T17:30
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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического суверенитета, заявил президент страны Луис Арсе."Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарной сессии ПМЭФС 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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боливия, брикс, луис арсе, бразилия, россия
ПМЭФ-2024, Боливия, БРИКС, Луис Арсе, Бразилия, Россия
В Боливии назвали возможность присоединения к БРИКС прекрасной перспективой

Арсе: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Боливии считают, что возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического суверенитета, заявил президент страны Луис Арсе.
«
"Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарной сессии ПМЭФ
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Вчера, 15:01
 
ПМЭФ-2024БоливияБРИКСЛуис АрсеБразилияРоссия
 
 
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