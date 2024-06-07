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В Армении возбудили дело после взрыва на газозаправочной станции - РИА Новости, 07.06.2024
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09:53 07.06.2024 (обновлено: 13:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/armeniya-1951229418.html
В Армении возбудили дело после взрыва на газозаправочной станции
В Армении возбудили дело после взрыва на газозаправочной станции - РИА Новости, 07.06.2024
В Армении возбудили дело после взрыва на газозаправочной станции
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по пяти статьям УК в связи с произошедшим в четверг вечером взрывом на газозаправочной станции близ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:53
2024-06-07T13:50
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по пяти статьям УК в связи с произошедшим в четверг вечером взрывом на газозаправочной станции близ Еревана, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что вечером 6 июня на газозаправочной станции на автотрассе Ереван - Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы. По предварительным данным, погибших нет. "Инициировано уголовное производство по статьям "причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью двух и более лиц", "нарушение правил безопасности или охраны труда на взрывоопасных объектах, , повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", "нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и "несоблюдение требований безопасности при обороте сырья или товаров, выполнении работ или оказании услуг, повлекшие по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью или иное тяжкое следствие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. Отмечается, что расследование уголовного дела поручено следственной группе. Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены пожарная-техническая, взрывотехническая, судебно-медицинская экспертизы.
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В Армении возбудили дело после взрыва на газозаправочной станции

СК Армении возбудил уголовное дело после взрыва на газозаправочной станции

© Фото : Следственный комитет АрменииВзрыв на газозаправочной станции в Армении
Взрыв на газозаправочной станции в Армении - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Следственный комитет Армении
Взрыв на газозаправочной станции в Армении
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по пяти статьям УК в связи с произошедшим в четверг вечером взрывом на газозаправочной станции близ Еревана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что вечером 6 июня на газозаправочной станции на автотрассе Ереван - Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы. По предварительным данным, погибших нет.
«
"Инициировано уголовное производство по статьям "причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью двух и более лиц", "нарушение правил безопасности или охраны труда на взрывоопасных объектах, , повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", "нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и "несоблюдение требований безопасности при обороте сырья или товаров, выполнении работ или оказании услуг, повлекшие по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью или иное тяжкое следствие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
Отмечается, что расследование уголовного дела поручено следственной группе. Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены пожарная-техническая, взрывотехническая, судебно-медицинская экспертизы.
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