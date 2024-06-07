https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html

Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин

Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин

Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:07

2024-06-07T17:07

2024-06-07T17:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин."Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия будет прирастать Арктикой Путин: Россия будет прирастать Арктикой 2024-06-07T17:07 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, арктика, экономика, владимир путин