https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:07
2024-06-07T17:07
2024-06-07T17:35
пмэф-2024
россия
арктика
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин."Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия будет прирастать Арктикой
Путин: Россия будет прирастать Арктикой
2024-06-07T17:07
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, арктика, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Арктика, Экономика, Владимир Путин
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Путин: основные минеральные ресурсы у России находятся в Арктике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.