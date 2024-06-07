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Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:07 07.06.2024 (обновлено: 17:35 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:07
2024-06-07T17:35
пмэф-2024
россия
арктика
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин."Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: Россия будет прирастать Арктикой
Путин: Россия будет прирастать Арктикой
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россия, арктика, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Арктика, Экономика, Владимир Путин
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин

Путин: основные минеральные ресурсы у России находятся в Арктике

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия будет прирастать Арктикой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024РоссияАрктикаЭкономикаВладимир Путин
 
 
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