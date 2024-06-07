Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Краснодарского края за взятку
Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Краснодарского края Власова за взятку
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший замгубернатора Кубани Сергей Власов, обвиняемый в получении взятки
Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов, обвиняемый в получении взятки
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Власова Сергея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток, до 5 августа", - рассказал собеседник агентства.
Как указали в суде со ссылкой на следствие, Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в непринятии мер по фактам противоправной деятельности, использование авторитета или иных возможностей при решении вопросов взяткодателя.