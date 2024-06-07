https://ria.ru/20240607/arest-1951422567.html

Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Краснодарского края за взятку

Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Краснодарского края за взятку - РИА Новости, 07.06.2024

Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Краснодарского края за взятку

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:29

2024-06-07T16:29

2024-06-07T16:42

происшествия

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сергей власов

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Власова Сергея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток, до 5 августа", - рассказал собеседник агентства.Как указали в суде со ссылкой на следствие, Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в непринятии мер по фактам противоправной деятельности, использование авторитета или иных возможностей при решении вопросов взяткодателя.

https://ria.ru/20240607/sud-1951269305.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, краснодарский край, сергей власов, россия