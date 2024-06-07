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СМИ: оснований для экспроприации принадлежащей россиянам финской арены нет

СМИ: оснований для экспроприации принадлежащей россиянам финской арены нет - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: оснований для экспроприации принадлежащей россиянам финской арены нет

Финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, принадлежащей находящими под санкциями... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:10

2024-06-07T13:10

2024-06-07T13:10

хельсинки

россия

финляндия

роман ротенберг

геннадий тимченко

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, принадлежащей находящими под санкциями российским владельцам, недостаточно, сообщает в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. "Политические источники (газеты – ред.) сообщают, что под руководством городских юристов они пришли к выводу, что основания для экспроприации не являются достаточными для бывшей арены Hartwall (Helsinki Hall – ред.)", - сказано в материале. По словам представителя городской администрации Юкки-Пекки Уюлы, власти обновили свое предложение о покупке арены у российских владельцев, однако вероятность сделки становится все меньше. "Мы не получили положительного ответа от владельцев арены на нашу предыдущую просьбу начать переговоры", - приводит его слова издание. Если российские владельцы все же воздержатся от продажи арены, она останется в российской собственности еще как минимум год или два, пишет газета. Спешка со стороны столичных властей вызвана тем, что 30 июня истекает срок действия исключения, который ЕС предоставил для осуществления продажи владельцам, находящимся под санкциями, говорится в статье. Ранее власти Хельсинки сообщали, что планируют принудительно выкупить у российских владельцев арену, поскольку сделка о добровольной продаже, очевидно, не состоится в предусмотренные сроки. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat. Helsinki Hall - крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.

https://realty.ria.ru/20240422/helsinki-1941595330.html

https://realty.ria.ru/20240305/platezh-1931157460.html

https://realty.ria.ru/20240126/arena-1923740223.html

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россия

финляндия

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хельсинки, россия, финляндия, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире