"Все включено" в России. Семейный отдых на море летом
Эксперты сказали, чем российский отдых на "Все включено" отличается от турецкого
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка в бассейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Формат "Все включено" интересен прежде всего семьям с детьми и преимущественно — на морских курортах. Гостиницы расширяют услуги и считают это направление очень перспективным. Об особенностях отечественного All Inclusive — в материале РИА Новости.
Спрос на "Все включено"
Спрос на "Все включено" в Краснодарском крае и Крыму за год увеличился на 20 процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". "Большая часть бронирований приходится на средний ценовой сегмент — три и четыре звезды", — уточнили в пресс-службе.
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В Подмосковье и загородных отелях других регионов этот формат тоже востребован, добавляет исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец.
"Наиболее популярен такой отдых в Анапе. Сочи — на втором месте", — уточняют в "Интуристе".
Это неудивительно. "Все включено" редко предлагают городские гостиницы, когда рядом много ресторанов и закусочных. В прибрежных отелях, на территории которых гости проводят 95% времени, — другое дело. Часто такие места удалены от населенных пунктов.
ГОСТы на All Inclusive
С лета прошлого года на "Все включено" и "Ультра все включено" действуют четкие правила. Тогда Росстандарт утвердил единые нормы гостиничных услуг. Прописаны количественные и качественные требования к питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спа.
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"ГОСТ носит рекомендательный характер. Это дает собственникам отелей ориентиры, на которые они могут равняться. В этом сезоне мы увидели, что многие расширили набор сервисов", — отмечает коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.
Отличия между "Все включено" и "Ультра" зависят от инфраструктуры, объясняет эксперт. Чем выше звездность, тем больше услуг доступно гостям.
Так, в "трешках", как правило, есть открытый бассейн, где проводятся спортивные мероприятия, анимация — три-пять активностей. На выбор — спиртное местного производства, между основными приемами пищи — легкие закуски.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди купаются в бассейне отеля "Добрыня" на хуторе Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края.
Люди купаются в бассейне отеля "Добрыня" на хуторе Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края.
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк
Женщина в ресторане на территории санатория "Красная Талка" в Геленджике.
Женщина в ресторане на территории санатория "Красная Талка" в Геленджике.
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© Depositphotos.com / golyakДевушка отдыхает у бассейна.
Девушка отдыхает у бассейна.
© Depositphotos.com / golyak
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Люди купаются в бассейне отеля "Добрыня" на хуторе Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края.
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Женщина в ресторане на территории санатория "Красная Талка" в Геленджике.
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Девушка отдыхает у бассейна.
© Depositphotos.com / golyak
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В "четверках" и "пятерках" — мастер-классы, вечерние шоу, спа-процедуры, прокат инвентаря. Меню и винная карта разнообразнее.
В привычной для россиян Турции около 20 форматов "Все включено" с многочисленными опциями, сообщили в "Интуристе". Потому сейчас турфирмы обязательно прописывают то, что бесплатно, дабы не было неоправданных ожиданий, добавляет вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Интерес к комфорту
Эксперты отмечают в этом сезоне повышенное внимание отдыхающих к комфорту. Особенно требовательны семейные туристы. Все чаще многодетные семьи отдают предпочтение расширенной версии "Все включено" — Ultra All Inclusive.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник ресторана отеля "Довиль Hotel & SPA" в Анапе
Сотрудник ресторана отеля "Довиль Hotel & SPA" в Анапе
Спрос на такие туры за год вырос на 50%.
"В отелях с Ultra All Inclusive в Краснодарском крае 60% гостей — семьи с двумя и более детьми. Треть — с одним ребенком. Отельеры это учитывают. В частности, сеть семейных курортов увеличила время работы детских клубов — теперь они открыты с десяти до 23 часов", — рассказывает Оксана Булах.
Такие гостиницы в сезон заполнены как минимум на 95%, а 60% туристов там — возвратные.
Цены на "Все включено" в России
В июне неделя для двух взрослых с двумя детьми в Сочи — от 100 тысяч рублей, Анапе — от 60, Геленджике — от 111, Крыму — от 73. Без дороги.
Российский формат "Все включено" отличается от турецкого: у нас, как правило, меньше программ анимации, есть сложности с импортозамещением качественного алкоголя, что создает проблему для "Ультра все включено", говорит Андрей Михайлец. Некоторым объектам, особенно несетевым, сложно продавать услуги "Все включено" из-за недостаточной инфраструктуры.
Тем не менее отельеры быстро подстраиваются под запросы клиентов. Так, порой предлагают круглосуточное питание, правда, ночью — только сэндвичи и фрукты, отмечают в "Алеан". Можно заказать чай, питание для самых маленьких, молоко, сок. Расширяется ассортимент кофе и снеков.
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Кроме того, отели развивают анимацию, проводят больше развлекательных мероприятий, тематических дней, праздников, дегустаций, дискотек. В штат берут тренеров по разным видам спорта — трекингу, плаванию, ориентированию.
Высок интерес к оздоровительным процедурам, особенно для детей: ингаляции, спелеокамеры, кислородные коктейли. А для взрослых все чаще организуют коворкинги, чтобы совмещать отдых с семьей и работу.