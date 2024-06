"Все включено" в России. Семейный отдых на море летом

https://ria.ru/20240607/allinclusive-1951094156.html

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Формат "Все включено" интересен прежде всего семьям с детьми и преимущественно — на морских курортах. Гостиницы расширяют услуги и считают это направление очень перспективным. Об особенностях отечественного All Inclusive — в материале РИА Новости.Спрос на "Все включено"Спрос на "Все включено" в Краснодарском крае и Крыму за год увеличился на 20 процентов, подсчитали эксперты национального туроператора "Алеан". "Большая часть бронирований приходится на средний ценовой сегмент — три и четыре звезды", — уточнили в пресс-службе.В Подмосковье и загородных отелях других регионов этот формат тоже востребован, добавляет исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец."Наиболее популярен такой отдых в Анапе. Сочи — на втором месте", — уточняют в "Интуристе".Это неудивительно. "Все включено" редко предлагают городские гостиницы, когда рядом много ресторанов и закусочных. В прибрежных отелях, на территории которых гости проводят 95% времени, — другое дело. Часто такие места удалены от населенных пунктов.ГОСТы на All InclusiveС лета прошлого года на "Все включено" и "Ультра все включено" действуют четкие правила. Тогда Росстандарт утвердил единые нормы гостиничных услуг. Прописаны количественные и качественные требования к питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спа."ГОСТ носит рекомендательный характер. Это дает собственникам отелей ориентиры, на которые они могут равняться. В этом сезоне мы увидели, что многие расширили набор сервисов", — отмечает коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.Отличия между "Все включено" и "Ультра" зависят от инфраструктуры, объясняет эксперт. Чем выше звездность, тем больше услуг доступно гостям.Так, в "трешках", как правило, есть открытый бассейн, где проводятся спортивные мероприятия, анимация — три-пять активностей. На выбор — спиртное местного производства, между основными приемами пищи — легкие закуски.В "четверках" и "пятерках" — мастер-классы, вечерние шоу, спа-процедуры, прокат инвентаря. Меню и винная карта разнообразнее.В привычной для россиян Турции около 20 форматов "Все включено" с многочисленными опциями, сообщили в "Интуристе". Потому сейчас турфирмы обязательно прописывают то, что бесплатно, дабы не было неоправданных ожиданий, добавляет вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Интерес к комфортуЭксперты отмечают в этом сезоне повышенное внимание отдыхающих к комфорту. Особенно требовательны семейные туристы. Все чаще многодетные семьи отдают предпочтение расширенной версии "Все включено" — Ultra All Inclusive.Спрос на такие туры за год вырос на 50%."В отелях с Ultra All Inclusive в Краснодарском крае 60% гостей — семьи с двумя и более детьми. Треть — с одним ребенком. Отельеры это учитывают. В частности, сеть семейных курортов увеличила время работы детских клубов — теперь они открыты с десяти до 23 часов", — рассказывает Оксана Булах.Такие гостиницы в сезон заполнены как минимум на 95%, а 60% туристов там — возвратные.Цены на "Все включено" в РоссииВ июне неделя для двух взрослых с двумя детьми в Сочи — от 100 тысяч рублей, Анапе — от 60, Геленджике — от 111, Крыму — от 73. Без дороги.Российский формат "Все включено" отличается от турецкого: у нас, как правило, меньше программ анимации, есть сложности с импортозамещением качественного алкоголя, что создает проблему для "Ультра все включено", говорит Андрей Михайлец. Некоторым объектам, особенно несетевым, сложно продавать услуги "Все включено" из-за недостаточной инфраструктуры.Тем не менее отельеры быстро подстраиваются под запросы клиентов. Так, порой предлагают круглосуточное питание, правда, ночью — только сэндвичи и фрукты, отмечают в "Алеан". Можно заказать чай, питание для самых маленьких, молоко, сок. Расширяется ассортимент кофе и снеков.Кроме того, отели развивают анимацию, проводят больше развлекательных мероприятий, тематических дней, праздников, дегустаций, дискотек. В штат берут тренеров по разным видам спорта — трекингу, плаванию, ориентированию. Высок интерес к оздоровительным процедурам, особенно для детей: ингаляции, спелеокамеры, кислородные коктейли. А для взрослых все чаще организуют коворкинги, чтобы совмещать отдых с семьей и работу.

