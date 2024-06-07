Рейтинг@Mail.ru
Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:53 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951521272.html
Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок
Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок - РИА Новости, 07.06.2024
Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что пересел на автомобиль Aurus для... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:53
2024-06-07T19:53
пмэф-2024
экономика
авто
антон алиханов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_3effb6e6e7670708c1f6dac5fce34a35.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок, за руль пока не садился, моделью он остался доволен. "Пересел, да", - сказал он, отвечая на вопрос об Aurus. "(Впечатления – ред.) Хорошие. Вообще это не первый раз, когда я знакомлюсь с этой машиной: и президент, несколько раз приезжая к нам, использовал Aurus, приглашал меня в этот автомобиль, и я бывал в НАМИ: наблюдал за процессами ремонта, производства. Но за руль пока не садился", - добавил министр. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html
https://ria.ru/20240605/aurus-1950788996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_35d1b11ffca7680e7ef8a8a46355f980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, антон алиханов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
ПМЭФ-2024, Экономика, Авто, Антон Алиханов, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок

Министр промышленности Алиханов доволен автомобилем Aurus

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Aurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок, за руль пока не садился, моделью он остался доволен.
"Пересел, да", - сказал он, отвечая на вопрос об Aurus.
Презентация внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus
7 мая, 13:41
"(Впечатления – ред.) Хорошие. Вообще это не первый раз, когда я знакомлюсь с этой машиной: и президент, несколько раз приезжая к нам, использовал Aurus, приглашал меня в этот автомобиль, и я бывал в НАМИ: наблюдал за процессами ремонта, производства. Но за руль пока не садился", - добавил министр.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Президент Боливии передвигается по Петербургу на Aurus Senat
5 июня, 19:43
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАвтоАнтон АлихановНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Aurus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала