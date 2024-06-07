https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951521272.html

Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок

Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок - РИА Новости, 07.06.2024

Алиханов пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что пересел на автомобиль Aurus для... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:53

2024-06-07T19:53

2024-06-07T19:53

пмэф-2024

экономика

авто

антон алиханов

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

aurus

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок, за руль пока не садился, моделью он остался доволен. "Пересел, да", - сказал он, отвечая на вопрос об Aurus. "(Впечатления – ред.) Хорошие. Вообще это не первый раз, когда я знакомлюсь с этой машиной: и президент, несколько раз приезжая к нам, использовал Aurus, приглашал меня в этот автомобиль, и я бывал в НАМИ: наблюдал за процессами ремонта, производства. Но за руль пока не садился", - добавил министр. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.

https://ria.ru/20240507/aurus-1944397362.html

https://ria.ru/20240605/aurus-1950788996.html

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экономика, авто, антон алиханов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus