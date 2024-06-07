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Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:20 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951510024.html
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным - РИА Новости, 07.06.2024
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным
Предложение возглавить Минпромторг РФ было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:20
2024-06-07T19:20
пмэф-2024
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предложение возглавить Минпромторг РФ было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Несомненно (неожиданным – ред.). Не было никаких предварительных консультаций или встреч, но предложение – это и большая ответственность для меня, и большой вызов. Любая смена работы – это всегда определенный вызов и стресс, но понимаю, что есть очень серьезный задел. Многие темы знакомы, хотя, понятно, очень много отраслевых вопросов, в которые сейчас активно погружаюсь. И есть задачи, которые поставило руководство страны, сейчас надо быстро разбираться с этим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по словам Алиханова, Минпромторг – родное для него место. "Я работал в министерстве три полноценных года, что было серьезным опытом. После я переехал в Калининград, работал замгубернатора, потом почти восемь лет руководил регионом и сейчас снова возвращаюсь в родное министерство. Со многими коллегами, которые здесь работают, знаком еще по работе несколько лет назад и по работе в качестве главы региона", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным

Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг большим и неожиданным вызовом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предложение возглавить Минпромторг РФ было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"Несомненно (неожиданным – ред.). Не было никаких предварительных консультаций или встреч, но предложение – это и большая ответственность для меня, и большой вызов. Любая смена работы – это всегда определенный вызов и стресс, но понимаю, что есть очень серьезный задел. Многие темы знакомы, хотя, понятно, очень много отраслевых вопросов, в которые сейчас активно погружаюсь. И есть задачи, которые поставило руководство страны, сейчас надо быстро разбираться с этим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, по словам Алиханова, Минпромторг – родное для него место. "Я работал в министерстве три полноценных года, что было серьезным опытом. После я переехал в Калининград, работал замгубернатора, потом почти восемь лет руководил регионом и сейчас снова возвращаюсь в родное министерство. Со многими коллегами, которые здесь работают, знаком еще по работе несколько лет назад и по работе в качестве главы региона", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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