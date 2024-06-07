https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951510024.html

Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным

Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным - РИА Новости, 07.06.2024

Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным

Предложение возглавить Минпромторг РФ было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:20

2024-06-07T19:20

2024-06-07T19:20

пмэф-2024

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Предложение возглавить Минпромторг РФ было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Несомненно (неожиданным – ред.). Не было никаких предварительных консультаций или встреч, но предложение – это и большая ответственность для меня, и большой вызов. Любая смена работы – это всегда определенный вызов и стресс, но понимаю, что есть очень серьезный задел. Многие темы знакомы, хотя, понятно, очень много отраслевых вопросов, в которые сейчас активно погружаюсь. И есть задачи, которые поставило руководство страны, сейчас надо быстро разбираться с этим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по словам Алиханова, Минпромторг – родное для него место. "Я работал в министерстве три полноценных года, что было серьезным опытом. После я переехал в Калининград, работал замгубернатора, потом почти восемь лет руководил регионом и сейчас снова возвращаюсь в родное министерство. Со многими коллегами, которые здесь работают, знаком еще по работе несколько лет назад и по работе в качестве главы региона", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)