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МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы - РИА Новости, 07.06.2024
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
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экономика
александр панкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее в Белом доме заявили, что страны "Большой семерки" (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине. "Есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством как-то так вот своровать", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что Россия, конечно, следит за обсуждением в G7 темы конфискации российских активов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика, александр панкин, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Александр Панкин, G7, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
МИД России: есть юридические аспекты, мешающие странам G7 просто украсть активы