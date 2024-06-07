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МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:46 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/aktivy-1951300012.html
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы - РИА Новости, 07.06.2024
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
пмэф-2024
россия
экономика
александр панкин
g7
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее в Белом доме заявили, что страны "Большой семерки" (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине. "Есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством как-то так вот своровать", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что Россия, конечно, следит за обсуждением в G7 темы конфискации российских активов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, экономика, александр панкин, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Александр Панкин, G7, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы

МИД России: есть юридические аспекты, мешающие странам G7 просто украсть активы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Ранее в Белом доме заявили, что страны "Большой семерки" (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине.
"Есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством как-то так вот своровать", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что Россия, конечно, следит за обсуждением в G7 темы конфискации российских активов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Эстонии приняли закон для использования российских активов, пишут СМИ
30 мая, 13:05
 
ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаАлександр ПанкинG7Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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