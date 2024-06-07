https://ria.ru/20240607/aktivy-1951300012.html

МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы

МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы - РИА Новости, 07.06.2024

МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы

Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

пмэф-2024

россия

экономика

александр панкин

g7

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее в Белом доме заявили, что страны "Большой семерки" (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине. "Есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством как-то так вот своровать", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что Россия, конечно, следит за обсуждением в G7 темы конфискации российских активов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240530/estoniya-1949343870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, александр панкин, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии