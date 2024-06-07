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РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:59 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/agrokholding-1951372336.html
РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024
РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма –... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:59
2024-06-07T14:59
пмэф-2024
республика крым
красногвардейский район
россия
виталий полищук (министр сельского хозяйства крыма)
михаил якунин
втб (банк)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма – группой компаний "Скворцово", сообщает пресс-служба ВТБ. Первое соглашение предполагает совместную реализацию проекта по строительству и модернизации птицеводческого комплекса в селе Северное Раздольненского района Республики Крым. Размер инвестиций банка в проект составит ориентировочно 2,5 миллиарда рублей. Второй меморандум был подписан о сотрудничестве в рамках проекта по строительству и приобретению оборудования для площадок свиноводческих ферм, расположенных в Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Стоимость инвестиций банка в проект составит около 2,4 миллиарда рублей. "На протяжении всех 10 лет нашей работы в Крыму мы активно поддерживаем местных производителей и готовы в дальнейшем поддерживать инвестиционные проекты компаний, направленные на развитие экономики полуострова", — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин. Как рассказал основатель ГК "Скворцово" Виталий Полищук, реализация, подписанных на полях ПМЭФ-2024 соглашений, позволит увеличить производство мяса птицы в Крыму и вновь присоединенных регионов России, а также создать конкурентные отношения в этом секторе сельского хозяйства, что положительно скажется на стоимости продукта. "Реализация современных и высокотехнологичных проектов позволит ГК "Скворцово" еще более эффективно выполнять задачи нашего президента по импортозамещению и продовольственной безопасности", - подчеркнул Полищук. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html
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республика крым, красногвардейский район, россия, виталий полищук (министр сельского хозяйства крыма), михаил якунин, втб (банк)
ПМЭФ-2024, Республика Крым, Красногвардейский район, Россия, Виталий Полищук (министр сельского хозяйства Крыма), Михаил Якунин, ВТБ (банк)

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024

© Фото : Российский национальный коммерческий банкЗдание Российского национального коммерческого банка в Симферополе
Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Российский национальный коммерческий банк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма – группой компаний "Скворцово", сообщает пресс-служба ВТБ.
Первое соглашение предполагает совместную реализацию проекта по строительству и модернизации птицеводческого комплекса в селе Северное Раздольненского района Республики Крым. Размер инвестиций банка в проект составит ориентировочно 2,5 миллиарда рублей.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ
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Второй меморандум был подписан о сотрудничестве в рамках проекта по строительству и приобретению оборудования для площадок свиноводческих ферм, расположенных в Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Стоимость инвестиций банка в проект составит около 2,4 миллиарда рублей.
"На протяжении всех 10 лет нашей работы в Крыму мы активно поддерживаем местных производителей и готовы в дальнейшем поддерживать инвестиционные проекты компаний, направленные на развитие экономики полуострова", — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
Как рассказал основатель ГК "Скворцово" Виталий Полищук, реализация, подписанных на полях ПМЭФ-2024 соглашений, позволит увеличить производство мяса птицы в Крыму и вновь присоединенных регионов России, а также создать конкурентные отношения в этом секторе сельского хозяйства, что положительно скажется на стоимости продукта.
"Реализация современных и высокотехнологичных проектов позволит ГК "Скворцово" еще более эффективно выполнять задачи нашего президента по импортозамещению и продовольственной безопасности", - подчеркнул Полищук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
РНКБ кредитует создание крупнейшего в Крыму логистического комплекса
15 февраля, 15:39
 
ПМЭФ-2024Республика КрымКрасногвардейский районРоссияВиталий Полищук (министр сельского хозяйства Крыма)Михаил ЯкунинВТБ (банк)
 
 
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