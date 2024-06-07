РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
© Фото : Российский национальный коммерческий банкЗдание Российского национального коммерческого банка в Симферополе
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма – группой компаний "Скворцово", сообщает пресс-служба ВТБ.
Первое соглашение предполагает совместную реализацию проекта по строительству и модернизации птицеводческого комплекса в селе Северное Раздольненского района Республики Крым. Размер инвестиций банка в проект составит ориентировочно 2,5 миллиарда рублей.
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Второй меморандум был подписан о сотрудничестве в рамках проекта по строительству и приобретению оборудования для площадок свиноводческих ферм, расположенных в Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Стоимость инвестиций банка в проект составит около 2,4 миллиарда рублей.
"На протяжении всех 10 лет нашей работы в Крыму мы активно поддерживаем местных производителей и готовы в дальнейшем поддерживать инвестиционные проекты компаний, направленные на развитие экономики полуострова", — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
Как рассказал основатель ГК "Скворцово" Виталий Полищук, реализация, подписанных на полях ПМЭФ-2024 соглашений, позволит увеличить производство мяса птицы в Крыму и вновь присоединенных регионов России, а также создать конкурентные отношения в этом секторе сельского хозяйства, что положительно скажется на стоимости продукта.
"Реализация современных и высокотехнологичных проектов позволит ГК "Скворцово" еще более эффективно выполнять задачи нашего президента по импортозамещению и продовольственной безопасности", - подчеркнул Полищук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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