https://ria.ru/20240607/agrokholding-1951372336.html

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма –... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:59

2024-06-07T14:59

2024-06-07T14:59

пмэф-2024

республика крым

красногвардейский район

россия

виталий полищук (министр сельского хозяйства крыма)

михаил якунин

втб (банк)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингов Крыма – группой компаний "Скворцово", сообщает пресс-служба ВТБ. Первое соглашение предполагает совместную реализацию проекта по строительству и модернизации птицеводческого комплекса в селе Северное Раздольненского района Республики Крым. Размер инвестиций банка в проект составит ориентировочно 2,5 миллиарда рублей. Второй меморандум был подписан о сотрудничестве в рамках проекта по строительству и приобретению оборудования для площадок свиноводческих ферм, расположенных в Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Стоимость инвестиций банка в проект составит около 2,4 миллиарда рублей. "На протяжении всех 10 лет нашей работы в Крыму мы активно поддерживаем местных производителей и готовы в дальнейшем поддерживать инвестиционные проекты компаний, направленные на развитие экономики полуострова", — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин. Как рассказал основатель ГК "Скворцово" Виталий Полищук, реализация, подписанных на полях ПМЭФ-2024 соглашений, позволит увеличить производство мяса птицы в Крыму и вновь присоединенных регионов России, а также создать конкурентные отношения в этом секторе сельского хозяйства, что положительно скажется на стоимости продукта. "Реализация современных и высокотехнологичных проектов позволит ГК "Скворцово" еще более эффективно выполнять задачи нашего президента по импортозамещению и продовольственной безопасности", - подчеркнул Полищук. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html

https://realty.ria.ru/20240215/rnkb-1927606507.html

республика крым

красногвардейский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика крым, красногвардейский район, россия, виталий полищук (министр сельского хозяйства крыма), михаил якунин, втб (банк)