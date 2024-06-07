https://ria.ru/20240607/aes-1951356126.html

Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России

Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России - РИА Новости, 07.06.2024

Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России

Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:33

2024-06-07T14:33

2024-06-07T16:21

боливия

пмэф-2024

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны."Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.Проекты по АЭС малой мощности становятся важной частью предложения "Росатома" по развитию атомной энергетики в других странах. Ранее "Росатом" подписал первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС, ее возведут в Узбекистане.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

боливия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии