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Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:33 07.06.2024 (обновлено: 16:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/aes-1951356126.html
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России - РИА Новости, 07.06.2024
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России
Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:33
2024-06-07T16:21
боливия
пмэф-2024
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны."Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.Проекты по АЭС малой мощности становятся важной частью предложения "Росатома" по развитию атомной энергетики в других странах. Ранее "Росатом" подписал первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС, ее возведут в Узбекистане.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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боливия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Боливия, ПМЭФ-2024, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России

Лихачев: в Боливии могут построить малые АЭС при согласии руководства страны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны.
"Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.
Проекты по АЭС малой мощности становятся важной частью предложения "Росатома" по развитию атомной энергетики в других странах. Ранее "Росатом" подписал первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС, ее возведут в Узбекистане.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024БоливияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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