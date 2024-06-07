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Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России - РИА Новости, 07.06.2024
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России
Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:33
2024-06-07T14:33
2024-06-07T16:21
боливия
пмэф-2024
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны."Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.Проекты по АЭС малой мощности становятся важной частью предложения "Росатома" по развитию атомной энергетики в других странах. Ранее "Росатом" подписал первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС, ее возведут в Узбекистане.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Боливия, ПМЭФ-2024, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Лихачев не исключил строительства малых АЭС в Боливии при участии России
Лихачев: в Боливии могут построить малые АЭС при согласии руководства страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии с участием России, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны.
"Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.
Проекты по АЭС малой мощности становятся важной частью предложения "Росатома" по развитию атомной энергетики в других странах. Ранее "Росатом" подписал первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС, ее возведут в Узбекистане
.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.