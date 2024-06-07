https://ria.ru/20240607/abkhaziya-1951355078.html
Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля
Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля
Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:31
2024-06-07T14:31
2024-06-07T14:48
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме абхазский президент Аслан Бжания. "Такая работа ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время - июль, август, сентябрь - работает на пределе своих возможностей", - сказал Бжания. По словам главы Абхазии, было принято решение задействовать старый мост, и сейчас идет реконструкция. "Это облегчит возможности перехода границы между государствами. Но со временем я рассчитываю, что мы придем к такой истории взаимоотношений, когда пункта пропуска не будет. Граница будет, а пункт пропуска со временем станет ненужным", - заключил президент. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1950258396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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абхазия, россия, политика, аслан бжания
ПМЭФ-2024, Абхазия, Россия, Политика, Аслан Бжания
Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля
Бжания надеется, что пункт пропуска между Россией и Абхазией станет ненужным
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме абхазский президент Аслан Бжания.
"Такая работа ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время - июль, август, сентябрь - работает на пределе своих возможностей", - сказал Бжания.
По словам главы Абхазии, было принято решение задействовать старый мост, и сейчас идет реконструкция. "Это облегчит возможности перехода границы между государствами. Но со временем я рассчитываю, что мы придем к такой истории взаимоотношений, когда пункта пропуска не будет. Граница будет, а пункт пропуска со временем станет ненужным", - заключил президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.