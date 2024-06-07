https://ria.ru/20240607/abkhaziya-1951355078.html

Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля

Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля - РИА Новости, 07.06.2024

Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля

Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:31

2024-06-07T14:31

2024-06-07T14:48

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме абхазский президент Аслан Бжания. "Такая работа ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время - июль, август, сентябрь - работает на пределе своих возможностей", - сказал Бжания. По словам главы Абхазии, было принято решение задействовать старый мост, и сейчас идет реконструкция. "Это облегчит возможности перехода границы между государствами. Но со временем я рассчитываю, что мы придем к такой истории взаимоотношений, когда пункта пропуска не будет. Граница будет, а пункт пропуска со временем станет ненужным", - заключил президент. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1950258396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, россия, политика, аслан бжания