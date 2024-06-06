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Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:56 06.06.2024 (обновлено: 12:08 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zhukov-1950941378.html
Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС
Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС
Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:56
2024-06-06T12:08
пмэф-2024
санкт-петербург
александр жуков
брикс
госдума рф
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россия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Особый упор в российском председательстве будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках... очень важно, чтобы наши действия были скоординированы с коллегами", - сказал он на ПМЭФ. Жуков отметил, что через месяц в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум БРИКС. "Надеюсь, будут представлены все страны БРИКС... Будут обсуждаться вопросы сближения национального законодательства", - добавил депутат. Он отметил, что большое внимание планируется уделить вопросу логистики и противодействию терроризма. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html
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санкт-петербург, александр жуков, брикс, госдума рф, в мире, россия
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Александр Жуков, БРИКС, Госдума РФ, В мире, Россия
Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС

Жуков: особый упор будет сделан на продвижение общих интересов стран БРИКС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
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"Особый упор в российском председательстве будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках... очень важно, чтобы наши действия были скоординированы с коллегами", - сказал он на ПМЭФ.
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Жуков отметил, что через месяц в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум БРИКС.
"Надеюсь, будут представлены все страны БРИКС... Будут обсуждаться вопросы сближения национального законодательства", - добавил депутат.
Он отметил, что большое внимание планируется уделить вопросу логистики и противодействию терроризма.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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