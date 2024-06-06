https://ria.ru/20240606/zhukov-1950941378.html

Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС

Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС

Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:56

2024-06-06T11:56

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Особый упор в российском председательстве будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках... очень важно, чтобы наши действия были скоординированы с коллегами", - сказал он на ПМЭФ. Жуков отметил, что через месяц в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум БРИКС. "Надеюсь, будут представлены все страны БРИКС... Будут обсуждаться вопросы сближения национального законодательства", - добавил депутат. Он отметил, что большое внимание планируется уделить вопросу логистики и противодействию терроризма. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html

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санкт-петербург, александр жуков, брикс, госдума рф, в мире, россия