Жуков рассказал о роли России в председательстве в БРИКС
Жуков: особый упор будет сделан на продвижение общих интересов стран БРИКС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Особый упор в российском председательстве в БРИКС будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
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"Особый упор в российском председательстве будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках... очень важно, чтобы наши действия были скоординированы с коллегами", - сказал он на ПМЭФ.
Жуков отметил, что через месяц в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум БРИКС.
"Надеюсь, будут представлены все страны БРИКС... Будут обсуждаться вопросы сближения национального законодательства", - добавил депутат.
Он отметил, что большое внимание планируется уделить вопросу логистики и противодействию терроризма.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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