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Глава "Газпром-Медиа Холдинга" призвал делать качественный контент
Глава "Газпром-Медиа Холдинга" призвал делать качественный контент - РИА Новости, 06.06.2024
Глава "Газпром-Медиа Холдинга" призвал делать качественный контент
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров считает, что для продвижения национальных приоритетов контент должен быть качественным, с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:10
2024-06-06T12:10
2024-06-06T12:10
пмэф-2024
технологии
александр жаров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров считает, что для продвижения национальных приоритетов контент должен быть качественным, с художественным языком, который захватит зрителя. "Контент должен быть качественный, он должен быть сделан таким художественным языком, который захватит зрителя, удержит зрителя и оставит свой след. Все мы помним те фильмы, программы, которые наложили отпечаток на восприятие и которые мы вспоминаем, к которым возвращаемся. Я считаю, подделки делать не надо, знаете, берешься, так делай хорошо", - сказал Жаров в рамках сессии "Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность" на полях ПМЭФ. Он также добавил, что мастера, которые делают и кино, и сериалы, должны на запрос государства отвечать талантливо. "А если будет делаться на коленке сделанная никому не интересная подделка и отчет будет писаться о том, что снята очередная программа о семье, это очень плохо, ко всему надо подходить с точки зрения окупаемости и бизнес-эффективности", - сказал Жаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
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технологии, александр жаров, газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2024, Технологии, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг
Глава "Газпром-Медиа Холдинга" призвал делать качественный контент
Жаров: для продвижения национальных приоритетов контент должен быть качественным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров считает, что для продвижения национальных приоритетов контент должен быть качественным, с художественным языком, который захватит зрителя.
«
"Контент должен быть качественный, он должен быть сделан таким художественным языком, который захватит зрителя, удержит зрителя и оставит свой след. Все мы помним те фильмы, программы, которые наложили отпечаток на восприятие и которые мы вспоминаем, к которым возвращаемся. Я считаю, подделки делать не надо, знаете, берешься, так делай хорошо", - сказал Жаров в рамках сессии "Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность" на полях ПМЭФ.
Он также добавил, что мастера, которые делают и кино, и сериалы, должны на запрос государства отвечать талантливо.
"А если будет делаться на коленке сделанная никому не интересная подделка и отчет будет писаться о том, что снята очередная программа о семье, это очень плохо, ко всему надо подходить с точки зрения окупаемости и бизнес-эффективности", - сказал Жаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-