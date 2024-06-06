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Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР - РИА Новости, 06.06.2024
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09:41 06.06.2024 (обновлено: 09:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zerno-1950891843.html
Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР
Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР - РИА Новости, 06.06.2024
Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР
Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок российского зерна в рамках подписанного ранее соглашения по новому сухопутному зерновому коридору, заявил РИА РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:41
2024-06-06T09:48
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок российского зерна в рамках подписанного ранее соглашения по новому сухопутному зерновому коридору, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Посол напомнил, что инвестиционная компания China Chengtong International Investment Со. и российская ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" ранее подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве и планируют осуществлять кооперацию по перевозкам зерновых, масличных и других культур."В настоящее время обе стороны активно реализуют это соглашение. Компании надеются, что соответствующие ведомства обеих сторон будут координировать свои действия для решения таких проблем, как таможенное оформление, перебои с платежами и расчетами и других, повысят эффективность транспортировки зерна и увеличат объемы поставок", - сказал посол.Ранее производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор") заключила с китайской госкорпорацией China Chengtong контракт на поставку в КНР 70 миллионов тонн российских сельхозкультур.В "ЭПТ" поясняли, что контракт заключен в рамках реализации программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай", направленной на обеспечение продовольственной безопасности двух стран и увеличение двустороннего товарооборота.Программа по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также его поставок на рынок Китая осуществляется в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ от мая 5 мая 2023 года о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР.Производственно-экспортная компания "ЭПТ" - уполномоченный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор" по развитию "контрактного производства" зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Группа компания НСЗК – экспортно ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР

Посол КНР: Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок российского зерна

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок российского зерна в рамках подписанного ранее соглашения по новому сухопутному зерновому коридору, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Посол напомнил, что инвестиционная компания China Chengtong International Investment Со. и российская ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" ранее подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве и планируют осуществлять кооперацию по перевозкам зерновых, масличных и других культур.
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"В настоящее время обе стороны активно реализуют это соглашение. Компании надеются, что соответствующие ведомства обеих сторон будут координировать свои действия для решения таких проблем, как таможенное оформление, перебои с платежами и расчетами и других, повысят эффективность транспортировки зерна и увеличат объемы поставок", - сказал посол.
Ранее производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор") заключила с китайской госкорпорацией China Chengtong контракт на поставку в КНР 70 миллионов тонн российских сельхозкультур.
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В "ЭПТ" поясняли, что контракт заключен в рамках реализации программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай", направленной на обеспечение продовольственной безопасности двух стран и увеличение двустороннего товарооборота.
Программа по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также его поставок на рынок Китая осуществляется в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ от мая 5 мая 2023 года о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР.
Производственно-экспортная компания "ЭПТ" - уполномоченный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор" по развитию "контрактного производства" зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Группа компания НСЗК – экспортно ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.
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