https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950908016.html

Экс-депутат Рады рассказал, кто может заменить Зеленского

Экс-депутат Рады рассказал, кто может заменить Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024

Экс-депутат Рады рассказал, кто может заменить Зеленского

США могут принять решение о замене Владимира Зеленского на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или на бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:28

2024-06-06T10:28

2024-06-06T10:28

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владимир олейник

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США могут принять решение о замене Владимира Зеленского на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или на бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в зависимости от курса в конфликте с Россией - на эскалацию или на переговоры, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник. Накануне президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам Путина, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает президент России. "Конечно, в резерве у них есть на сегодняшний день несколько кандидатур в зависимости от поставленных задач. Если, например, будет задача продолжать конфликт и не идти на какие-нибудь мирные соглашения... то такая фигура - Залужный. Он имеет большой авторитет на Украине", - сказал Олейник. По его словам, хотя большинство на Украине рассчитывает, что конфликт все-таки будет закончен, Залужный обладает и военным авторитетом, и смог бы возглавить "военный кабинет, который будет продолжать политику эскалации". "Если вести разговор о возможной фигуре для участия в переговорах, то такая фигура - это Разумков. Он достаточно умеренный, не делал резких заявлений относительно России и был спикером парламента. Даже в нынешней ситуации без выборов (президента) его легко избрать в парламенте тем же спикером парламента, а это означает по конституции и исполняющим обязанности президента Украины", - объяснил экс-депутат. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html

https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, владимир олейник, вооруженные силы украины, верховная рада украины