https://ria.ru/20240606/zamorozki-1951179457.html

Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой

Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой - РИА Новости, 06.06.2024

Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой

Майские заморозки не нанесли существенного урона сельскому хозяйству Калужской области, хотя и повредили часть культур, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:48

2024-06-06T22:48

2024-06-06T22:48

калужская область

экономика

калужская область

россия

калуга

владислав шапша

оксана лут

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951178810_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_18238dc0986f2946b37d9f9f6ca1ee89.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Майские заморозки не нанесли существенного урона сельскому хозяйству Калужской области, хотя и повредили часть культур, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут доложила президенту России Владимиру Путину, что заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади, однако в настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна. "Мы регион рискованного земледелия, Нечерноземье. Слава богу, не затронули у нас заморозки ни озимые, ни масличные культуры, но повредили, конечно, уже цветущие сады и ягодники. Здесь, конечно, ущерб был нанесен. И мы сейчас обсуждаем с нашим сельскохозяйственным бизнесом, как ему помочь в этой ситуации, что необходимо сделать для этого", - сказал Шапша. По его словам, ущерб нанесен яблоневым садам – в регионе их повреждено несколько сотен гектаров. Но размер ущерба пока неясен. "Но еще раз - для нас это не критично, поскольку все-таки мы не являемся регионом, для которого основной сельскохозяйственной продукцией является производство яблок", - отметил глава Калужской области. Он подчеркнул, что одним из основных видов земледелия в регионе является выращивание овощей в закрытом грунте. "Вот мы производим помидоры, огурцы в Людиново - 120 гектаров закрытого грунта. Там никакие заморозки не повлияли. Сейчас строим еще один такой большой комплекс в Сухиничском районе. Так что мы все-таки в этом смысле подстрахованы от капризов природы", - подчеркнул глава региона. Шапша добавил, что Калужская область в сфере АПК преимущественно развивает животноводство, а в этом вопросе, по его словам, никаких проблем с заморозками нет. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/metro-1951177023.html

https://ria.ru/20240605/malotonnazhki-1950631156.html

калужская область

россия

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, россия, калуга, владислав шапша, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пмэф