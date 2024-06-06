https://ria.ru/20240606/zamorozki-1951179457.html
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой - РИА Новости, 06.06.2024
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой
Майские заморозки не нанесли существенного урона сельскому хозяйству Калужской области, хотя и повредили часть культур, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:48
2024-06-06T22:48
2024-06-06T22:48
калужская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Майские заморозки не нанесли существенного урона сельскому хозяйству Калужской области, хотя и повредили часть культур, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут доложила президенту России Владимиру Путину, что заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади, однако в настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна. "Мы регион рискованного земледелия, Нечерноземье. Слава богу, не затронули у нас заморозки ни озимые, ни масличные культуры, но повредили, конечно, уже цветущие сады и ягодники. Здесь, конечно, ущерб был нанесен. И мы сейчас обсуждаем с нашим сельскохозяйственным бизнесом, как ему помочь в этой ситуации, что необходимо сделать для этого", - сказал Шапша. По его словам, ущерб нанесен яблоневым садам – в регионе их повреждено несколько сотен гектаров. Но размер ущерба пока неясен. "Но еще раз - для нас это не критично, поскольку все-таки мы не являемся регионом, для которого основной сельскохозяйственной продукцией является производство яблок", - отметил глава Калужской области. Он подчеркнул, что одним из основных видов земледелия в регионе является выращивание овощей в закрытом грунте. "Вот мы производим помидоры, огурцы в Людиново - 120 гектаров закрытого грунта. Там никакие заморозки не повлияли. Сейчас строим еще один такой большой комплекс в Сухиничском районе. Так что мы все-таки в этом смысле подстрахованы от капризов природы", - подчеркнул глава региона. Шапша добавил, что Калужская область в сфере АПК преимущественно развивает животноводство, а в этом вопросе, по его словам, никаких проблем с заморозками нет. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/metro-1951177023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калужская область, россия, калуга, владислав шапша, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пмэф
Калужская область, Экономика, Калужская область, Россия, Калуга, Владислав Шапша, Оксана Лут, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), ПМЭФ
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам в Калужской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Майские заморозки не нанесли существенного урона сельскому хозяйству Калужской области, хотя и повредили часть культур, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут
доложила президенту России Владимиру Путину
, что заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади, однако в настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна.
"Мы регион рискованного земледелия, Нечерноземье. Слава богу, не затронули у нас заморозки ни озимые, ни масличные культуры, но повредили, конечно, уже цветущие сады и ягодники. Здесь, конечно, ущерб был нанесен. И мы сейчас обсуждаем с нашим сельскохозяйственным бизнесом, как ему помочь в этой ситуации, что необходимо сделать для этого", - сказал Шапша.
По его словам, ущерб нанесен яблоневым садам – в регионе их повреждено несколько сотен гектаров. Но размер ущерба пока неясен. "Но еще раз - для нас это не критично, поскольку все-таки мы не являемся регионом, для которого основной сельскохозяйственной продукцией является производство яблок", - отметил глава Калужской области.
Он подчеркнул, что одним из основных видов земледелия в регионе является выращивание овощей в закрытом грунте.
«
"Вот мы производим помидоры, огурцы в Людиново
- 120 гектаров закрытого грунта. Там никакие заморозки не повлияли. Сейчас строим еще один такой большой комплекс в Сухиничском районе. Так что мы все-таки в этом смысле подстрахованы от капризов природы", - подчеркнул глава региона.
Шапша добавил, что Калужская область в сфере АПК преимущественно развивает животноводство, а в этом вопросе, по его словам, никаких проблем с заморозками нет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.