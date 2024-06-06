https://ria.ru/20240606/wildberries-1950899980.html

В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries

В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries - РИА Новости, 06.06.2024

В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries

Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:07

2024-06-06T10:07

2024-06-06T10:07

происшествия

московская область (подмосковье)

wildberries

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, мужчина выполнял работы на крыше складского здания Wildberries в Подмосковье. В какой-то момент он сорвался и разбился насмерть", - сказал собеседник агентства. По данному факту сейчас проводится проверка.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), wildberries