https://ria.ru/20240606/wildberries-1950899980.html
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries - РИА Новости, 06.06.2024
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:07
2024-06-06T10:07
2024-06-06T10:07
происшествия
московская область (подмосковье)
wildberries
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, мужчина выполнял работы на крыше складского здания Wildberries в Подмосковье. В какой-то момент он сорвался и разбился насмерть", - сказал собеседник агентства. По данному факту сейчас проводится проверка.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Wildberries
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
В Подмосковье рабочий сорвался с крыши склада Wildberries и разбился насмерть