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В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries - РИА Новости, 06.06.2024
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10:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/wildberries-1950899980.html
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries - РИА Новости, 06.06.2024
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:07
2024-06-06T10:07
происшествия
московская область (подмосковье)
wildberries
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, мужчина выполнял работы на крыше складского здания Wildberries в Подмосковье. В какой-то момент он сорвался и разбился насмерть", - сказал собеседник агентства. По данному факту сейчас проводится проверка.
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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происшествия, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Wildberries
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries

В Подмосковье рабочий сорвался с крыши склада Wildberries и разбился насмерть

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, мужчина выполнял работы на крыше складского здания Wildberries в Подмосковье. В какой-то момент он сорвался и разбился насмерть", - сказал собеседник агентства.
По данному факту сейчас проводится проверка.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
30 октября 2023, 14:06
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Wildberries
 
 
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