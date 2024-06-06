https://ria.ru/20240606/vybory-1950938656.html
Выборы главы Липецкой области пройдут 8 сентября
Выборы главы Липецкой области пройдут 8 сентября - РИА Новости, 06.06.2024
Выборы главы Липецкой области пройдут 8 сентября
Выборы губернатора Липецкой области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, такое решение приняли депутаты областной думы. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:48
2024-06-06T11:48
2024-06-06T11:48
политика
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Липецкой области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, такое решение приняли депутаты областной думы. "Выборы Губернатора региона пройдут 8 сентября. Дату выборов депутаты облсовета назначили на 40-ой сессии. В соответствии с действующим законодательством, единым днём голосования на выборах регионального и местного уровня считается второе воскресенье сентября. В 2024 году оно выпадает на 8 сентября", — говорится в сообщении в Telegram-канале Липецкой областной думы. Как сообщили в облдуме, за каждого кандидата должно быть собрано 129 подписей депутатов и глав муниципальных образований из не менее 15 муниципалитетов региона.
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политика, липецкая область
Политика, Липецкая область
Выборы главы Липецкой области пройдут 8 сентября
Выборы главы Липецкой области пройдут 8 сентября, в единый день голосования
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Липецкой области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, такое решение приняли депутаты областной думы.
"Выборы Губернатора региона пройдут 8 сентября. Дату выборов депутаты облсовета назначили на 40-ой сессии. В соответствии с действующим законодательством, единым днём голосования на выборах регионального и местного уровня считается второе воскресенье сентября. В 2024 году оно выпадает на 8 сентября", — говорится в сообщении в Telegram-канале Липецкой областной думы.
Как сообщили в облдуме, за каждого кандидата должно быть собрано 129 подписей депутатов и глав муниципальных образований из не менее 15 муниципалитетов региона.