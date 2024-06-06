https://ria.ru/20240606/vtb-1950865247.html

В ВТБ рассказали о разработке программы защиты от телефонных мошенников

В ВТБ рассказали о разработке программы защиты от телефонных мошенников - РИА Новости, 06.06.2024

В ВТБ рассказали о разработке программы защиты от телефонных мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Разрабатываемая ВТБ комплексная программа защиты от телефонных злоумышленников, нацеленная на обнаружение нетипичного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:00

2024-06-06T06:00

2024-06-06T06:00

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технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Разрабатываемая ВТБ комплексная программа защиты от телефонных злоумышленников, нацеленная на обнаружение нетипичного поведения клиентов, позволит с 99-процентной вероятностью определить мошенничество и предупредить клиента о рисках, сообщил РИА Новости зампред правления банка Георгий Горшков. "ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками, и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег", - сказал Горшков в рамках Петербургского международного экономического форума. По данным ВТБ, мошенники сместили схему обмана россиян в сторону офлайн-каналов: если в прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн, а 25% - через офисы, то в настоящее время ситуация зеркально изменилась. "Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как под гипнозом отдают свои деньги телефонным аферистам. Банки довольно успешно стали бороться с их активностью в онлайн-каналах, внедряя антифрод, блокировку номеров и период охлаждения по кредитам. Но в этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача - отследить атипичное поведение пользователя в режиме "360 градусов" и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах", - подчеркнул Горшков. Новая система защиты, как рассказал топ-менеджер, призвана выявлять "мошеннический след", например если пришедший за деньгами клиент накануне контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст информацию менеджеру в офисе на рабочий компьютер. Маркерами атипичного поведения могут быть, например, длительные разговоры с незнакомыми абонентами или установка на смартфон программы удаленного доступа. Сотрудник предупредит клиента об опасности и приостановит выдачу денег до подробного прояснения ситуации. По его словам, подобные сигналы будут доступны и самому клиенту в "ВТБ Онлайн". Пользователь увидит сообщение о рискованной или компрометирующей ситуации. Если клиент был в контакте с мошенниками, то заметит специальный предупреждающий экран с советами по безопасности. Топ-менеджер отметил, что в целом по итогам первого квартала текущего года банк выявил 3 миллиона подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231110/moshennichestvo-1908560479.html

https://ria.ru/20231012/moshenniki-1902186300.html

https://ria.ru/20231005/moshenniki-1900644888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии