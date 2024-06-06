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ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/vsu-1950955861.html
ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе
ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе
Генштаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:29
2024-06-06T12:29
специальная военная операция на украине
донбасс
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. "На покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.) направлении с начала суток ситуация напряженная... Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки... Напряженная ситуация на кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения", - говорится на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook*.Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на лиманском, времевском, красноармейском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240605/vsu-1950635213.html
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донбасс, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе.
"На покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.) направлении с начала суток ситуация напряженная... Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки... Напряженная ситуация на кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения", - говорится на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook*.
Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на лиманском, времевском, красноармейском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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