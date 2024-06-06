https://ria.ru/20240606/vsu-1950955861.html

ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе

ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024

ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях в Донбассе

Генштаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

специальная военная операция на украине

донбасс

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. "На покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.) направлении с начала суток ситуация напряженная... Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки... Напряженная ситуация на кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения", - говорится на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook*.Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на лиманском, времевском, красноармейском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/vsu-1950635213.html

донбасс

красноармейск

россия

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донбасс, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина