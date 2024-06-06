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На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва
На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва - РИА Новости, 06.06.2024
На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:58
2024-06-06T20:58
2024-06-06T20:58
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Республики Тыва, возглавляемой главой региона Владиславом Ховалыгом, сообщает пресс-служба компании. Во встрече также приняли участие первый зампредседателя правительства Республики Владимир Донских и заместитель председателя правительства республики Чечен Чоксум. Ховалыг подчеркнул важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Республики. Он отметил, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты. В материале отмечается, что особое значение для развития региона в год 80-летия вступления Тувы в состав СССР имеет модернизация системы теплогенерации. Инвестиционные планы СУЭК включают строительство новых тепловых сетей и модернизацию существующих для повышения надежности и качества теплоснабжения республиканской столицы – города Кызыла и поселка-спутника Каа-Хем. Реализация мероприятий по модернизации Кызылской ТЭЦ и тепловых сетей создадут возможности для перевода городских районов частной жилой застройки с печного отопления на централизованное, а также замещения нескольких малоэффективных и неэкологичных котельных мощностями ТЭЦ, что положительно скажется на экологии города. По итогам встречи было отмечено, что конструктивная совместная работа правительства Тывы и энергетиков СУЭК положительно отражается на улучшении качества жизни на территориях присутствия компании. Руководители СУЭК поблагодарили Владислава Ховалыга за поддержку и заверили в том, что компания продолжит инвестировать в социальные и экологические проекты в Республике. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html
https://ria.ru/20231013/gran-pri-1902546157.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, республика тыва, ссср, кызыл, владислав ховалыг, сибирская угольная энергетическая компания
ПМЭФ-2024, ЖКХ, Республика Тыва, СССР, Кызыл, Владислав Ховалыг, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Республики Тыва, возглавляемой главой региона Владиславом Ховалыгом, сообщает пресс-служба компании.
Во встрече также приняли участие первый зампредседателя правительства Республики Владимир Донских и заместитель председателя правительства республики Чечен Чоксум.
Ховалыг подчеркнул важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Республики. Он отметил, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты.
В материале отмечается, что особое значение для развития региона в год 80-летия вступления Тувы в состав СССР
имеет модернизация системы теплогенерации. Инвестиционные планы СУЭК включают строительство новых тепловых сетей и модернизацию существующих для повышения надежности и качества теплоснабжения республиканской столицы – города Кызыла
и поселка-спутника Каа-Хем. Реализация мероприятий по модернизации Кызылской ТЭЦ и тепловых сетей создадут возможности для перевода городских районов частной жилой застройки с печного отопления на централизованное, а также замещения нескольких малоэффективных и неэкологичных котельных мощностями ТЭЦ, что положительно скажется на экологии города.
По итогам встречи было отмечено, что конструктивная совместная работа правительства Тывы и энергетиков СУЭК положительно отражается на улучшении качества жизни на территориях присутствия компании. Руководители СУЭК поблагодарили Владислава Ховалыга за поддержку и заверили в том, что компания продолжит инвестировать в социальные и экологические проекты в Республике.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.