https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951162062.html

На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва

На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва - РИА Новости, 06.06.2024

На ПМЭФ состоялась встреча руководства СУЭК с главой Республики Тыва

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:58

2024-06-06T20:58

2024-06-06T20:58

пмэф-2024

жкх

республика тыва

ссср

кызыл

владислав ховалыг

сибирская угольная энергетическая компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950238726_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_961221b1ef0c0c18ba824fadaef09ccd.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Республики Тыва, возглавляемой главой региона Владиславом Ховалыгом, сообщает пресс-служба компании. Во встрече также приняли участие первый зампредседателя правительства Республики Владимир Донских и заместитель председателя правительства республики Чечен Чоксум. Ховалыг подчеркнул важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Республики. Он отметил, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты. В материале отмечается, что особое значение для развития региона в год 80-летия вступления Тувы в состав СССР имеет модернизация системы теплогенерации. Инвестиционные планы СУЭК включают строительство новых тепловых сетей и модернизацию существующих для повышения надежности и качества теплоснабжения республиканской столицы – города Кызыла и поселка-спутника Каа-Хем. Реализация мероприятий по модернизации Кызылской ТЭЦ и тепловых сетей создадут возможности для перевода городских районов частной жилой застройки с печного отопления на централизованное, а также замещения нескольких малоэффективных и неэкологичных котельных мощностями ТЭЦ, что положительно скажется на экологии города. По итогам встречи было отмечено, что конструктивная совместная работа правительства Тывы и энергетиков СУЭК положительно отражается на улучшении качества жизни на территориях присутствия компании. Руководители СУЭК поблагодарили Владислава Ховалыга за поддержку и заверили в том, что компания продолжит инвестировать в социальные и экологические проекты в Республике. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html

https://ria.ru/20231013/gran-pri-1902546157.html

республика тыва

ссср

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, республика тыва, ссср, кызыл, владислав ховалыг, сибирская угольная энергетическая компания