https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951153806.html

Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ

Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:10

2024-06-06T20:10

2024-06-06T20:10

пмэф-2024

жкх

приморский край

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россия

олег кожемяко

вера щербина

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба СУЭК. Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина и заместитель председателя правительства края Николай Стецко. Кожемяко отметил важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Приморского края. Он подчеркнул, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты. В пресс-службе отметили, что особое значение для устойчивого развития региона имеет масштабная реконструкция Приморской ГРЭС, крупнейшей в регионе. В регионе ежегодный прирост энергопотребления составляет 5%, поэтому от успешной работы угольщиков во многом зависит энергетическая безопасность всего Дальнего Востока России. "Приморье и СУЭК связывает долголетняя успешная совместная история сотрудничества. И для нас важно сохранять и развивать эти отношения. Потому что перед нами и регионом стоят общие цели: экономический рост Приморья и улучшение качества жизни местных жителей через реализацию социальных программ и инициатив", – приводит пресс-служба слова губернатора. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации важнейших проектов в угольной и энергетической сферах, а также в области социального развития и экологии. Представители компании отметили высокую эффективность совместной работы с руководством Края по реализации текущих проектов и подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240529/rspp-1949027657.html

https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, приморский край, дальний восток, россия, олег кожемяко, вера щербина, сибирская угольная энергетическая компания