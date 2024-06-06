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Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:10 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951153806.html
Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ
Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:10
2024-06-06T20:10
пмэф-2024
жкх
приморский край
дальний восток
россия
олег кожемяко
вера щербина
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба СУЭК. Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина и заместитель председателя правительства края Николай Стецко. Кожемяко отметил важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Приморского края. Он подчеркнул, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты. В пресс-службе отметили, что особое значение для устойчивого развития региона имеет масштабная реконструкция Приморской ГРЭС, крупнейшей в регионе. В регионе ежегодный прирост энергопотребления составляет 5%, поэтому от успешной работы угольщиков во многом зависит энергетическая безопасность всего Дальнего Востока России. "Приморье и СУЭК связывает долголетняя успешная совместная история сотрудничества. И для нас важно сохранять и развивать эти отношения. Потому что перед нами и регионом стоят общие цели: экономический рост Приморья и улучшение качества жизни местных жителей через реализацию социальных программ и инициатив", – приводит пресс-служба слова губернатора. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации важнейших проектов в угольной и энергетической сферах, а также в области социального развития и экологии. Представители компании отметили высокую эффективность совместной работы с руководством Края по реализации текущих проектов и подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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жкх, приморский край, дальний восток, россия, олег кожемяко, вера щербина, сибирская угольная энергетическая компания
ПМЭФ-2024, ЖКХ, Приморский край, Дальний Восток, Россия, Олег Кожемяко, Вера Щербина, Сибирская угольная энергетическая компания

Руководство СУЭК провело встречу губернатором Приморского края на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с делегацией Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба СУЭК.
Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина и заместитель председателя правительства края Николай Стецко.
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Кожемяко отметил важность партнерства с СУЭК для устойчивого развития Приморского края. Он подчеркнул, что компания вносит значительный вклад в региональную экономику и поддерживает различные социальные проекты.
В пресс-службе отметили, что особое значение для устойчивого развития региона имеет масштабная реконструкция Приморской ГРЭС, крупнейшей в регионе. В регионе ежегодный прирост энергопотребления составляет 5%, поэтому от успешной работы угольщиков во многом зависит энергетическая безопасность всего Дальнего Востока России.
«
"Приморье и СУЭК связывает долголетняя успешная совместная история сотрудничества. И для нас важно сохранять и развивать эти отношения. Потому что перед нами и регионом стоят общие цели: экономический рост Приморья и улучшение качества жизни местных жителей через реализацию социальных программ и инициатив", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации важнейших проектов в угольной и энергетической сферах, а также в области социального развития и экологии. Представители компании отметили высокую эффективность совместной работы с руководством Края по реализации текущих проектов и подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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