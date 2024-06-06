https://ria.ru/20240606/vsm-1950911934.html

Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ

Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ - РИА Новости, 06.06.2024

Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:44

2024-06-06T10:44

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по ставке не более 1% годовых, сообщает правительство России. "В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/vsm-1950560065.html

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