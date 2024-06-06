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Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ - РИА Новости, 06.06.2024
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ
Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:44
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по ставке не более 1% годовых, сообщает правительство России. "В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых", - говорится в сообщении.
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ПМЭФ-2024, Экономика, Россия
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ
На строительство ВСМ в 2025 году выделят не менее 300 миллиардов рублей