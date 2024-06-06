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Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:44 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vsm-1950911934.html
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ - РИА Новости, 06.06.2024
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ
Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:44
2024-06-06T12:36
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по ставке не более 1% годовых, сообщает правительство России. "В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых", - говорится в сообщении.
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экономика, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия
Правительство выделит на строительство первой ВСМ средства из ФНБ

На строительство ВСМ в 2025 году выделят не менее 300 миллиардов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году будет выделено не менее 300 миллиардов рублей для кредитов на строительство ВСМ Москва-Петербург по ставке не более 1% годовых, сообщает правительство России.
«
"В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых", - говорится в сообщении.
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