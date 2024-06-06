https://ria.ru/20240606/vsm-1950898748.html

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, следует из... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:03

2024-06-06T10:03

2024-06-06T13:17

россия

экономика

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта", — уточнили в пресс-службе.Документ, пишет кабмин, определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера – инвестора, который будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. Согласно тексту распоряжения, концессионером выступает "ВСМ Две Столицы", концедентом — Росжелдор.Речь идет о концессии на участок ВСМ Москва — Санкт-Петербург от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростных поездов на всей линии.В феврале 2024 года занимавший тогда пост министра транспорта Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Также для этой ВСМ потребуется закупка специальных поездов. Строить такие составы в России будут впервые, этим займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом".Высокоскоростные железнодорожные магистралиНакануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей. Протяженность сети ВСМ составит 4 671 километр.Планируется построить пять направлений:После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.

https://realty.ria.ru/20240606/grabchak-1950889155.html

https://ria.ru/20240606/poezd-1950868997.html

https://ria.ru/20240606/poezd-1950869202.html

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россия, экономика, москва, санкт-петербург