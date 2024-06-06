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Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, следует из... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:03
2024-06-06T10:03
2024-06-06T13:17
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта", — уточнили в пресс-службе.Документ, пишет кабмин, определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера – инвестора, который будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. Согласно тексту распоряжения, концессионером выступает "ВСМ Две Столицы", концедентом — Росжелдор.Речь идет о концессии на участок ВСМ Москва — Санкт-Петербург от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростных поездов на всей линии.В феврале 2024 года занимавший тогда пост министра транспорта Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Также для этой ВСМ потребуется закупка специальных поездов. Строить такие составы в России будут впервые, этим займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом".Высокоскоростные железнодорожные магистралиНакануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей. Протяженность сети ВСМ составит 4 671 километр.Планируется построить пять направлений:После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
https://realty.ria.ru/20240606/grabchak-1950889155.html
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россия, экономика, москва, санкт-петербург
Россия, Экономика, Москва, Санкт-Петербург
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
Правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва — Петербург
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, следует из сообщения на сайте
кабмина.
«
"Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта", — уточнили в пресс-службе.
Документ, пишет кабмин, определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера – инвестора, который будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.
Согласно тексту распоряжения, концессионером выступает "ВСМ Две Столицы", концедентом — Росжелдор.
Речь идет о концессии на участок ВСМ Москва — Санкт-Петербург от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростных поездов на всей линии.
В феврале 2024 года занимавший тогда пост министра транспорта Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Также для этой ВСМ потребуется закупка специальных поездов.
Строить такие составы в России будут впервые, этим займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом".
Высокоскоростные железнодорожные магистрали
Накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
Протяженность сети ВСМ составит 4 671 километр.
Планируется построить пять направлений:
- магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут;
- магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток"), длина — 1 532 километра, время в пути — 6 часов 36 минут, потребуется 90 поездов;
- магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 "Юг"), длина — 1 540 километров, время в пути — 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов;
- магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 "Союз"), длина — 715 километров, время в пути — три часа, потребуется 21 поезд;
- магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 километров, время в пути — 65 минут, потребуется девять поездов.
Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой станет магистраль между Москвой и Петербургом.
После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин
также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.