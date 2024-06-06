https://ria.ru/20240606/voenkomy-1951039944.html

Военкомов, нарушающих законодательство, нужно наказывать, считают в Раде

Военкомов, нарушающих законодательство, нужно наказывать, считают в Раде - РИА Новости, 06.06.2024

Военкомов, нарушающих законодательство, нужно наказывать, считают в Раде

Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что нужны более жесткие санкции в отношении сотрудников украинских военкоматов, нарушающих... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:40

2024-06-06T15:40

2024-06-06T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий лубинец

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что нужны более жесткие санкции в отношении сотрудников украинских военкоматов, нарушающих законодательство при осуществлении мобилизации. "Были случаи, когда именно их (сотрудников военкоматов – ред.) некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в территориальные центры комплектования (военкоматы - ред.), в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными... В то же время, очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины