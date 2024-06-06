Военкомов, нарушающих законодательство, нужно наказывать, считают в Раде
Депутат Рады: сотрудников военкоматов, нарушающих закон, нужно наказывать
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что нужны более жесткие санкции в отношении сотрудников украинских военкоматов, нарушающих законодательство при осуществлении мобилизации.
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"Были случаи, когда именно их (сотрудников военкоматов – ред.) некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в территориальные центры комплектования (военкоматы - ред.), в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными... В то же время, очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.