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На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок
На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок - РИА Новости, 06.06.2024
На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок
Краснодарский краевой суд назначил 7 лет колонии строгого режима водителю школьного автобуса, который показывал и пересылал детям порнографию, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:41
2024-06-06T17:41
2024-06-06T17:41
происшествия
успенский район
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краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 7 лет колонии строгого режима водителю школьного автобуса, который показывал и пересылал детям порнографию, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя Успенского района, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера – ред.), частью 2 статьи 135 (Развратные действия – ред.), пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов – ред.)… Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 5 лет", - говорится в сообщении.Установлено, что подсудимый, работая водителем школьного автобуса, неоднократно показывал несовершеннолетним видеоролики порнографического содержания, а также пересылал их школьницам посредством мессенджера.
https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html
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происшествия, успенский район, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Успенский район, Россия, Краснодарский краевой суд
На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок
На Кубани водителю школьного автобуса дали семь лет за пересылку порно детям