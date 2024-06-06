https://ria.ru/20240606/voditel-1951098801.html

На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок

На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок - РИА Новости, 06.06.2024

На Кубани водителю школьного автобуса, показывавшего детям порно, дали срок

Краснодарский краевой суд назначил 7 лет колонии строгого режима водителю школьного автобуса, который показывал и пересылал детям порнографию, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:41

2024-06-06T17:41

2024-06-06T17:41

происшествия

успенский район

россия

краснодарский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 7 лет колонии строгого режима водителю школьного автобуса, который показывал и пересылал детям порнографию, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя Успенского района, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера – ред.), частью 2 статьи 135 (Развратные действия – ред.), пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов – ред.)… Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 5 лет", - говорится в сообщении.Установлено, что подсудимый, работая водителем школьного автобуса, неоднократно показывал несовершеннолетним видеоролики порнографического содержания, а также пересылал их школьницам посредством мессенджера.

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

успенский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, успенский район, россия, краснодарский краевой суд