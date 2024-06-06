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Вильфанд рассказал о погоде летом - РИА Новости, 06.06.2024
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13:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html
Вильфанд рассказал о погоде летом
Вильфанд рассказал о погоде летом - РИА Новости, 06.06.2024
Вильфанд рассказал о погоде летом
Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:32
2024-06-06T13:32
россия
красноярский край
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В общем температурный фон прогнозируется (летом – ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
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россия, красноярский край, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Россия, Красноярский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал о погоде летом

Вильфанд: лето в России будет теплым

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают в Московском парке в Санкт-Петербурге
Горожане отдыхают в Московском парке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Горожане отдыхают в Московском парке в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В общем температурный фон прогнозируется (летом – ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
РоссияКрасноярский крайРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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