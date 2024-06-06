https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

Вильфанд рассказал о погоде летом

Вильфанд рассказал о погоде летом - РИА Новости, 06.06.2024

Вильфанд рассказал о погоде летом

Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:32

2024-06-06T13:32

2024-06-06T13:32

россия

красноярский край

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В общем температурный фон прогнозируется (летом – ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

россия

красноярский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, красноярский край, роман вильфанд, гидрометцентр, погода