https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html
Вильфанд рассказал о погоде летом
Вильфанд рассказал о погоде летом - РИА Новости, 06.06.2024
Вильфанд рассказал о погоде летом
Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:32
2024-06-06T13:32
2024-06-06T13:32
россия
красноярский край
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В общем температурный фон прогнозируется (летом – ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Россия, Красноярский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал о погоде летом
Вильфанд: лето в России будет теплым