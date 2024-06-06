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Успенская может подать в суд на Киркорова - РИА Новости, 06.06.2024
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Шоубиз
 
13:54 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/uspenskaya-1950992960.html
Успенская может подать в суд на Киркорова
Успенская может подать в суд на Киркорова - РИА Новости, 06.06.2024
Успенская может подать в суд на Киркорова
Любовь Успенская может подать к артисту Филиппу Киркорову иск о защите чести и достоинства из-за порочащих ее сведений, сообщила адвокат певицы Елена Сенина в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:54
2024-06-06T13:54
шоубиз
любовь успенская
филипп киркоров
александр добровинский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Любовь Успенская может подать к артисту Филиппу Киркорову иск о защите чести и достоинства из-за порочащих ее сведений, сообщила адвокат певицы Елена Сенина в Замоскворецком суде Москвы. Сегодня Замоскворецкий райсуд продолжил рассматривать иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей из-за интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". В ходе процесса Сенина заявила, что Киркоров недавно давал интервью телеканалу МУЗ-ТВ, где якобы назвал Успенскую "попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Теперь же Успенская хочет, чтобы Киркоров опроверг сказанное. "Мы направили Киркорову досудебную претензию. До сих пор не отреагировал. Мы не просим никаких денег", - сказала Сенина. По словам адвоката, они думают о подаче иска в суд. Сегодня же в ходе очередного заседания по иску артиста к певице суд обозрел фрагмент интервью у Жигаловой со спорными высказываниями. Представитель Киркорова считает, что сведения в нем не соответствуют действительности. У стороны истца имеется внесудебная лингвистическая экспертиза, подтверждающая, что негативная информация изложена в форме утверждения. В ней также сказано, что Успенская "осознает смысл своих слов и желает наступления негативных последствий". Сенина сообщила, что исковые требования они не признают и просят суд отказать в удовлетворении заявления Киркорова. По мнению стороны ответчика, артисту нужен пиар, а не защита его прав. Ранее адвокат артиста Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в своем иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство его клиента, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда (10 миллионов рублей) и судебных расходов (2 миллиона).
https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html
https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html
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любовь успенская, филипп киркоров, александр добровинский
Шоубиз, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Добровинский
Успенская может подать в суд на Киркорова

Успенская может подать к Киркорову иск о защите чести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Любовь Успенская может подать к артисту Филиппу Киркорову иск о защите чести и достоинства из-за порочащих ее сведений, сообщила адвокат певицы Елена Сенина в Замоскворецком суде Москвы.
Сегодня Замоскворецкий райсуд продолжил рассматривать иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей из-за интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". В ходе процесса Сенина заявила, что Киркоров недавно давал интервью телеканалу МУЗ-ТВ, где якобы назвал Успенскую "попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Теперь же Успенская хочет, чтобы Киркоров опроверг сказанное.
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"Мы направили Киркорову досудебную претензию. До сих пор не отреагировал. Мы не просим никаких денег", - сказала Сенина.
По словам адвоката, они думают о подаче иска в суд.
Сегодня же в ходе очередного заседания по иску артиста к певице суд обозрел фрагмент интервью у Жигаловой со спорными высказываниями. Представитель Киркорова считает, что сведения в нем не соответствуют действительности. У стороны истца имеется внесудебная лингвистическая экспертиза, подтверждающая, что негативная информация изложена в форме утверждения. В ней также сказано, что Успенская "осознает смысл своих слов и желает наступления негативных последствий".
Сенина сообщила, что исковые требования они не признают и просят суд отказать в удовлетворении заявления Киркорова.
По мнению стороны ответчика, артисту нужен пиар, а не защита его прав.
Ранее адвокат артиста Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в своем иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство его клиента, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда (10 миллионов рублей) и судебных расходов (2 миллиона).
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ШоубизЛюбовь УспенскаяФилипп КиркоровАлександр Добровинский
 
 
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