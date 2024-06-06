https://ria.ru/20240606/uspenskaya-1950992960.html

Успенская может подать в суд на Киркорова

Успенская может подать в суд на Киркорова - РИА Новости, 06.06.2024

Успенская может подать в суд на Киркорова

Любовь Успенская может подать к артисту Филиппу Киркорову иск о защите чести и достоинства из-за порочащих ее сведений, сообщила адвокат певицы Елена Сенина в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:54

шоубиз

любовь успенская

филипп киркоров

александр добровинский

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Любовь Успенская может подать к артисту Филиппу Киркорову иск о защите чести и достоинства из-за порочащих ее сведений, сообщила адвокат певицы Елена Сенина в Замоскворецком суде Москвы. Сегодня Замоскворецкий райсуд продолжил рассматривать иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей из-за интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". В ходе процесса Сенина заявила, что Киркоров недавно давал интервью телеканалу МУЗ-ТВ, где якобы назвал Успенскую "попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Теперь же Успенская хочет, чтобы Киркоров опроверг сказанное. "Мы направили Киркорову досудебную претензию. До сих пор не отреагировал. Мы не просим никаких денег", - сказала Сенина. По словам адвоката, они думают о подаче иска в суд. Сегодня же в ходе очередного заседания по иску артиста к певице суд обозрел фрагмент интервью у Жигаловой со спорными высказываниями. Представитель Киркорова считает, что сведения в нем не соответствуют действительности. У стороны истца имеется внесудебная лингвистическая экспертиза, подтверждающая, что негативная информация изложена в форме утверждения. В ней также сказано, что Успенская "осознает смысл своих слов и желает наступления негативных последствий". Сенина сообщила, что исковые требования они не признают и просят суд отказать в удовлетворении заявления Киркорова. По мнению стороны ответчика, артисту нужен пиар, а не защита его прав. Ранее адвокат артиста Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в своем иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство его клиента, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда (10 миллионов рублей) и судебных расходов (2 миллиона).

https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html

https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

любовь успенская, филипп киркоров, александр добровинский