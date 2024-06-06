https://ria.ru/20240606/ukraina-1951131819.html

Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России

Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России - РИА Новости, 06.06.2024

Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:59

2024-06-06T18:59

2024-06-06T18:59

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным". "Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", - сказал Остин в интервью CNN. Министр отметил, что соответствующее разрешение властей США будет "очень, очень полезным" для украинцев в будущем. На прошлой неделе американская администрация разрешила Украине применять передаваемое ей вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины