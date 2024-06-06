Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России
Остин: разрешение от США бить вглубь России будет очень полезным для украинцев
© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным".
"Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", - сказал Остин в интервью CNN. Министр отметил, что соответствующее разрешение властей США будет "очень, очень полезным" для украинцев в будущем.
На прошлой неделе американская администрация разрешила Украине применять передаваемое ей вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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