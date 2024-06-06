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Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ukraina-1951131819.html
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России - РИА Новости, 06.06.2024
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:59
2024-06-06T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным". "Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", - сказал Остин в интервью CNN. Министр отметил, что соответствующее разрешение властей США будет "очень, очень полезным" для украинцев в будущем. На прошлой неделе американская администрация разрешила Украине применять передаваемое ей вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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в мире, россия, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение Украине бить вглубь России

Остин: разрешение от США бить вглубь России будет очень полезным для украинцев

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине на удары по российской территории "очень полезным".
"Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", - сказал Остин в интервью CNN. Министр отметил, что соответствующее разрешение властей США будет "очень, очень полезным" для украинцев в будущем.
На прошлой неделе американская администрация разрешила Украине применять передаваемое ей вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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