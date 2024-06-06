https://ria.ru/20240606/ukraina-1951119957.html

На Украине заявили о кибератаке против ВСУ

На Украине заявили о кибератаке против ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

На Украине заявили о кибератаке против ВСУ

Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила в четверг о зафиксированной кибератаке против ВСУ, в результате было обнаружено вредоносное программное... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:26

2024-06-06T18:26

2024-06-06T18:26

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила в четверг о зафиксированной кибератаке против ВСУ, в результате было обнаружено вредоносное программное обеспечение для кражи информации у военных. "Очередная кибератака против сил обороны Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины во взаимодействии с центром кибербезопасности ВСУ обнаружила и исследовала активность группировки UAC-0020 (Vermin), направленную против сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госслужбы связи. По информации ведомства, было использовано вредоносное программное обеспечение SPECTR для кражи документов, файлов, паролей и другой информации. "Похищенная с помощью вредоносных программ SPECTR информация выводилась на компьютер злоумышленника с помощью штатного функционала синхронизации легитимной программы SyncThing... С целью минимизации угроз советуем ответственным за киберзащиту информационно-коммуникационных систем ВСУ безотлагательно обратиться в центр кибербезопасности ВСУ", - отметили в спецслужбе связи.

https://ria.ru/20240605/khakerskaya_ataka-1950770998.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины