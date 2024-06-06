Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о кибератаке против ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ukraina-1951119957.html
На Украине заявили о кибератаке против ВСУ
На Украине заявили о кибератаке против ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
На Украине заявили о кибератаке против ВСУ
Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила в четверг о зафиксированной кибератаке против ВСУ, в результате было обнаружено вредоносное программное... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:26
2024-06-06T18:26
в мире
технологии
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила в четверг о зафиксированной кибератаке против ВСУ, в результате было обнаружено вредоносное программное обеспечение для кражи информации у военных. "Очередная кибератака против сил обороны Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины во взаимодействии с центром кибербезопасности ВСУ обнаружила и исследовала активность группировки UAC-0020 (Vermin), направленную против сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госслужбы связи. По информации ведомства, было использовано вредоносное программное обеспечение SPECTR для кражи документов, файлов, паролей и другой информации. "Похищенная с помощью вредоносных программ SPECTR информация выводилась на компьютер злоумышленника с помощью штатного функционала синхронизации легитимной программы SyncThing... С целью минимизации угроз советуем ответственным за киберзащиту информационно-коммуникационных систем ВСУ безотлагательно обратиться в центр кибербезопасности ВСУ", - отметили в спецслужбе связи.
https://ria.ru/20240605/khakerskaya_ataka-1950770998.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о кибератаке против ВСУ

Госслужба спецсвязи Украины сообщила о кибератаке против ВСУ

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила в четверг о зафиксированной кибератаке против ВСУ, в результате было обнаружено вредоносное программное обеспечение для кражи информации у военных.
"Очередная кибератака против сил обороны Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины во взаимодействии с центром кибербезопасности ВСУ обнаружила и исследовала активность группировки UAC-0020 (Vermin), направленную против сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госслужбы связи.
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ
5 июня, 18:25
По информации ведомства, было использовано вредоносное программное обеспечение SPECTR для кражи документов, файлов, паролей и другой информации.
"Похищенная с помощью вредоносных программ SPECTR информация выводилась на компьютер злоумышленника с помощью штатного функционала синхронизации легитимной программы SyncThing... С целью минимизации угроз советуем ответственным за киберзащиту информационно-коммуникационных систем ВСУ безотлагательно обратиться в центр кибербезопасности ВСУ", - отметили в спецслужбе связи.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
 
В миреТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала