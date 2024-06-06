https://ria.ru/20240606/ukraina-1951072098.html

Украинских чиновников раздражает посол США Бринк, пишут СМИ

Украинских чиновников раздражает посол США Бринк, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Украинских чиновников раздражает посол США Бринк, пишут СМИ

Украинские чиновники раздражены послом США Бриджит Бринк, которая поднимает проблему коррупции, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:34

2024-06-06T16:34

2024-06-06T16:57

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские чиновники раздражены послом США Бриджит Бринк, которая поднимает проблему коррупции, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "По словам нынешних и бывших чиновников, украинские чиновники особенно раздражены послом США Бриджит Бринк по этому вопросу", - говорится в сообщении телеканала. Некоторые украинские официальные лица говорят, что посол США "создала ненужную напряженность и упустила из виду главный приоритет - победу на поле боя", требуя решительных действий по борьбе с коррупцией. Хотя на посла Бринк приходится основная часть разочарования украинского правительства, ее внимание к реформам и мерам по борьбе с коррупцией в Киеве пользуется полной поддержкой как госсекретаря Энтони Блинкена, так и президента Джо Байдена, заявил американский чиновник. Кроме того, источники сообщили, что позиция США по предоставлению военной помощи Украине вызывает лично у Владимира Зеленского "настоящее разочарование", поскольку он недоволен масштабами помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

https://ria.ru/20240308/sovetnik-1931953873.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936087363.html

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сша, украина, россия, бриджит бринк, энтони блинкен, джо байден, нато