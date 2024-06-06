https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году - РИА Новости, 06.06.2024
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:01
2024-06-06T14:01
2024-06-06T14:14
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_78d13fd314d790af1dba9dd341f4a8d7.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. "Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812743.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a55e03ef63c05aed243c293ff487fd1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
Депутат Рады: Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В апреле Владимир Зеленский
подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.