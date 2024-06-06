Рейтинг@Mail.ru
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 06.06.2024 (обновлено: 14:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году - РИА Новости, 06.06.2024
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:01
2024-06-06T14:14
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_78d13fd314d790af1dba9dd341f4a8d7.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. "Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812743.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a55e03ef63c05aed243c293ff487fd1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году

Депутат Рады: Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию в одном из пунктов призыва в Киеве
Призывники в украинскую армию в одном из пунктов призыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Призывники в украинскую армию в одном из пунктов призыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Тотальная мобилизация на Украине не решает проблем, заявил Путин
Вчера, 21:24
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Исправительная колония общего режима для женщин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ
29 мая, 19:24
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала