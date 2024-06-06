https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html

В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году

В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году - РИА Новости, 06.06.2024

В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году

Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:01

2024-06-06T14:01

2024-06-06T14:14

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_78d13fd314d790af1dba9dd341f4a8d7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в этом году, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. "Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812743.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины